Varese a Chieri con l’attacco da inventare

Penultima del girone di andata per il Varese, che domenica 10 dicembre (ore 14.30) sarà ospite del Chieri. Dopo l’esordio con vittoria a Castellazzo e la sconfitta in Coppa Italia di Serie D a Verona, per mister Paolo Tresoldi sarà la terza gara alla guida dei biancorossi.

E non avrà un lavoro facile il tecnico biancorosso per trovare le soluzioni tattiche, soprattutto in fase avanzata dovendo far fronte alla squalifica di Andrea Repossi e all’addio di Mattia Rolando dopo quello di Hernan Molinari.

Dando per scontati difesa e centrocampo, in porta si va verso la conferma di Mirko Bizzi, davanti l’unico attaccante di ruolo a disposizione è Lorenzo Lercara. Possibile che mister Tresoldi scelga di avanzare sulla linea offensiva uno tra Federico Zazzi e Nicolò Palazzolo, mentre potrebbe avere un’altra chance dopo quella in Coppa Italia Loris Melesi.

Il Chieri, che in classifica è davanti al Varese di tre punti, arriva da tre vittorie di fila al “De Paoli”, lo stadio di casa. Ultima formazione capace di violarlo è stata la Varesina, vincendo 1-0. In campo dovrebbe esserci Luca Piraccini, ex di giornata, mentre non ci sarà Andreas Becchio, che ha salutato la società piemontese in settimana accasandosi al Ciserano.

