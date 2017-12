A Varese la passeggiata antifascista

Erano circa duecento i varesini che hanno partecipato, sabato pomeriggio, alla “passeggiata antifascista” organizzata da Progetto Concittadino, che ha preso il titolo da una frase di Pietro Calamandrei, “La libertà è come l’aria“: per ricordarci da dove veniamo e dove non vogliamo più tornare.

Insieme ai due rappresentanti della lista civica, l’assessore all’Ambiente Benessere e Sport Dino De Simone e il consigliere comunale Enzo Laforgia, anche il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessora ai Servizi Educativi e Pari Opportunità Rossella Dimaggio. Presenti anche altri sindaci del territorio: da Comerio Silvio Aimetti, da Malnate il sindaco e segretario provinciale del PD Samuele Astuti, il sindaco di Lozza e consigliere provinciale Giuseppe Licata. Consigliere provinciale, comunale e segretario Pd cittadino Luca Paris. Anche Varese 2.0 presente, con Valerio Crugnola.