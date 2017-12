A Varese la presentazione Ski Tour Freerider Sport Event 2018

L’associazione varesina Freerider Sport Events presenterà domenica 10 dicembre alle ore 11, al Multisala Impero la stagione 2018 dello sci da seduti per persone con disabilità.

Nell’occasione il presidente Giulio Broggini svelerà i particolari e le novità della 16a edizione dello ski tour disegnato in otto località di sette Regioni. Prestigioso prologo per lo staff tecnico guidato da Nicola Busata la presenza in veste di ospiti alle gare di Coppa del Mondo di Madonna di Campiglio dal 21 al 23 dicembre.

Il primo appuntamento dello ski tour 2018 sarà quello di Sestola con lo Snow Camp in collaborazione con l’Associazione Spina Bifida Italia nell’ambito del progetto Fun&Sport dal 12 al 14 gennaio.

Nel fine settimana successivo la carovana resterà sull’Appennino spostandosi sul versante toscano, dal 19 al 21 gennaio all’Abetone. La terza tappa sarà la prima delle due consecutive in Abruzzo, a Roccaraso, dal 29 al 31 gennaio seguita da quella dedicata al secondo turno dello Snow Camp Spina Bifida Italia, dal 2 al 4 febbraio.

La grande novità è in programma dal 23 al 25 febbraio a Folgaria dove si celebrerà la prima edizione del Teleflex International Event con partecipanti provenienti da diversi Paesi europei. Sempre a Folgaria, dove tra l’altro come per altre date si registra ancor prima della presentazione ufficiale il tutto esaurito, si svolgerà la 6a tappa, dal 2 al 4 marzo.

Altra novità del 2018 il Cimberio Test Event riservato ai tecnici, ai dimostratori seduti e agli operatori, dal 9 all’11 marzo ad Alagna. Dal Piemonte alla Lombardia con la tappa di Medesimo dal 16 al 18 marzo. Tradizionali sono la Teleflex Winter Cup dal 23 al 25 marzo a Bormio e il gran finale ancora a Madonna di Campiglio dal 6 all’8 aprile.

Lo ski tour 2018 vedrà la partecipazione complessiva di oltre 500 tra aspiranti sciatori con ogni disabilità neuromotoria, operatori, dimostratori seduti, tecnici, fisioterapisti e personale medico e infermieristico, oltre agli operatori del Centro Addestramento Alpino di Moena della Polizia di Stato che garantiranno assistenza e sicurezza.

Tutto ebbe inizio ormai quasi vent’anni fa grazie alla passione per lo sci di un gruppo di amici varesini capaci di sviluppare un impegno professionale svolto da volontari, ritagliato con crescenti difficoltà ma altrettanta gratificazione tra i rispettivi lavori. Questo comprende l’attività di promozione nelle Unità Spinali di tutta Italia, i corsi di formazione e da un paio d’anni anche l’organizzazione in provincia di Varese di un campo estivo in collaborazione con l’Associazione Spina Bifida Italia e in rete con numerose altre realtà sportive e culturali, dedicato all’autonomia attraverso lo sport.

Novità tra le novità la trasferta in Sicilia del prossimo 16 dicembre dove la Freerider sarà tra gli ospiti della serata conclusiva della rassegna cinematografica internazionale Sport Film Festival di Palermo dov’è tra le nomination nella categoria “Paralimpici” con il video “La vita è aria in faccia”.

Info: www.monosci.it – http://www.asbi.info/it/index.php