A Varese il Natale è dappertutto

Saranno oltre 150 gli eventi per il Natale a Varese.

Dal centro ai quartieri e al Sacro Monte, l’intera città si illuminerà di luci natalizie e di iniziative adatte a tutte le età.

Una città intera si è data da fare per realizzare proposte di ogni genere: dai tradizionali mercatini, ai presepi viventi, alle case di Babbo Natale, gli appuntamenti con gli elfi di Santa Claus, mostre natalizie, la pista da ghiaccio in piazza Repubblica, concerti Gospel, Babbo Natale accompagnato dagli elfi a bordo della sua slitta in giro per le vie del centro e il brindisi di mezzanotte la notte di Capodanno con la musica sul ghiaccio in piazza Repubblica.

SI COMINCIA DALL’ACCENSIONE DELLE LUCI AI GIARDINI

La lunga festa comincerà l’8 dicembre: l’appuntamento è ai Giardini Estensi di Varese per l’accensione delle luci nel parco e della musica natalizia.

Dalle 17.30 ad attendere i visitatori ci sarà vin brulè e cioccolatini, dalle 17.45 alle 18.45 ci sarà un concerto di musica con canti natalizi. L’accensione delle luci è prevista per le 18.00.

IN BASILICA IL GRANDE PRESEPE VIVENTE

Un altro evento “cult” è la diciannovesima edizione della sacra Rappresentazione, il Presepe Vivente in programma anche quest’anno. L’appuntamento in questo caso è per venerdì 22 dicembre 2017 a partire dalle 15.30 nelle piazze intorno alla Basilica di San Vittore: ma come sempre, più avanti verranno svelati i particolari.

IL NATALE DEI QUARTIERI

Praticamente tutti i rioni hanno in programma qualche iniziativa per le feste natalizie: da Casbeno a Masnago, da Biumo a Bizzozero fino a Velate quest’anno grazie all’impegno di comitati, associazioni di quartiere e cittadini sarà possibile festeggiare il Natale con eventi ad hoc. Tra le novità, il fatto che anche il comune ha contribuito attivamente alle festa “decentratata” illuminando con le luci natalizie alcuni punti di ciascun rione.

Tra i primi eventi giovedì 7 dicembre nel quartiere di Sant’Ambrogio l’iniziativa “Sant’Ambrogio in Strada”: con musica, teatro, artigianato locale, attività per bambini a cura di Coopuf. Dalle 17.30 fino alle 23 si potrà andare alla scoperta del quartiere avvolti dalla magica atmosfera natalizia. Alle 18.00 partirà il viaggio dei “Re Magi: cercando Emmanuel nei quartieri di Varese”. I magi partiranno da Sant’Ambrogio il 7 dicembre e attraverseranno i diversi rioni tra musica e teatro, raccogliendo doni da destinare ai più bisognosi. Domenica 10 i Magi saranno a Velate. Negli altri giorni i Magi passeranno dagli altri rioni.

Questa la prima da segnalare. Ma tante altre saranno le iniziative anche negli altri rioni: da Valle Olona a Mustonate passando da Capolago, Rasa, San Fermo, Bosto, Bobbiate, Bustecche e Calcinate del Pesce.

NATALE “DA PRESEPE” AL SACRO MONTE

Un Sacro Monte illuminato e ricco di proposte aspetta tutti i varesini e turisti per questo Natale 2017. L’8 dicembre inaugura la mostra dei Presepi nella Chiesa dell’Annunciata, a cura della Parrocchia di Santa Maria del Monte e della Fondazione Paolo VI: l’appuntamento è dalle 10. Sempre l’8 appuntamento nei Musei Baroffio e Pogliaghi e alle 16.30 il concerto del Coro Soli Deo Gloria nel Santuario di Santa Maria del Monte. Alla Location Camponovo ci sarà l’appuntamento con Natale d’Autore e Pitture in Gioco a cura di Chicco Colombo.

Fino al 7 gennaio saranno tantissime le iniziative in programma: come la consegna delle lanterne negli esercizi commerciali del Sacro Monte per rendere ancora più magica l’atmosfera del borgo patrimonio dell’Unesco. Il 24 dicembre la Messa di Natale nel Santuario con la funicolare aperta dalle 22.30 alle 2 di notte e la fiaccolata del 29 dicembre lungo il viale delle Cappelle.

Una delle novità di quest’anno per il Sacro Monte sarà dentro la funicolare di Varese: “Storie del scendere e salire…in funicolare” sarà la bella e curiosa iniziativa degli attori Betty e Chicco Colombo, che accompagneranno visitatori e turisti nel viaggio in funicolare raccontando storie natalizie. Tanti appuntamenti da non perdere saranno realizzati grazie alla sinergia con la Parrocchia, la Fondazione Paolo VI, Archeologistics, le attività commerciali del borgo, i cittadini, le associazioni, Arteatro e molti altri che hanno collaborato per realizzare un Natale speciale da vivere al Sacro Monte di Varese. Fino al 7 gennaio 2018 dunque non bisogna perdersi una visita al Sacro Monte per assistere agli appuntamenti in programma.

TUTTI GLI EVENTI IN UN LIBRETTO

Tutti gli eventi del Natale a Varese sono stati raccolti in un libretto realizzato dal Comune di Varese in cui si potranno consultare le iniziative giorno per giorno divise nelle tre location principali del centro, quartieri e Sacro Monte. Il libretto sarà online dal 6 dicembre 2017, sul sito del Comune e verrà distribuito in formato cartaceo in giro per la città.

Per chi volesse, dai prossimi giorni le copie del libretto saranno sempre disponibili all’ufficio dell’Urp in via Sacco 5 o presso l’ufficio informazioni turistiche del Comune in piazza Monte Grappa.

ASSOCIAZIONI COMITATI E AMMINISTRAZIONE UNITI PER REALIZZARE “LA CITTA’ DEL NATALE”

Gli eventi del Natale sono stati presentati questa mattina dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi: ma alla conferenza hanno partecipato anche le tante realtà coinvolte nell’organizzazione degli eventi nei quartieri, nel centro cittadino e al Sacro Monte.

Tante infatti sono le strade e le piazze coinvolte nel centro città per questo Natale: le iniziative in centro sono state organizzate dalla Proloco e Confesercenti con il coordinamento del Comune di Varese, ma molte associazioni, gruppi di commercianti, comitati di quartiere hanno contribuito a tenere vivo il natale varesino.

«Sono molto soddisfatto del grande numero di eventi che si è riusciti ad organizzare quest’anno – ha commentato il sindaco Galimberti – ma è la grande partecipazione di tantissime realtà e cittadini coinvolti il segnale più importante da sottolineare. Quest’anno più che mai sarà il Natale di tutta la città non solo perché le iniziative si svolgeranno un po’ ovunque coinvolgendo anche i rioni e il borgo sacro ma perché ad aver proposto ed organizzato gli eventi sono state centinaia di persone, associazioni e varie realtà che amano la città e si stanno impegnando perché il Natale 2017 sia davvero un momento unico per Varese».

«Ringrazio davvero tutti per aver accolto l’invito del Comune – ha dichiarato l’assessore Francesca Strazzi – mai come quest’anno praticamente ogni rione avrà almeno un appuntamento organizzato per il Natale. Questo grande fermento ed energia contribuisce in modo strategico alla valorizzazione dei nostri quartieri e invito tutti i cittadini ad andare alla scoperta dei nostri quartieri partecipando ai tanti eventi in programma».