Varese, nessuna novità sul fronte societario

Continua a essere critica la situazione societaria del Varese Calcio, sempre in cerca di un nuovo proprietario.

Le tante voci passate nelle scorse settimane non hanno fatto seguito ad aspetti concreti e così, con il passare delle settimane, la situazione è rimasta invariata. E brutta.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 dicembre, un interessato si è fatto avanti in maniera palese, chiamando anche direttamente la nostra redazione, ma i requisiti – e il suo passato – hanno convinto l’attuale dirigenza biancorossa a non prendere in considerazione la proposta.

Intanto la squadra, sempre più ridotta all’osso e con altri giocatori pronti a lasciare Varese, prosegue la preparazione verso la sfida che dovrebbe giocarsi domenica 17 dicembre (ore 14.30) al “Franco Ossola” contro la Varesina. Dovrebbe perché il terreno di gioco di Masnago è ancora ricoperto dalla neve.