A Varese Reguzzoni lancia il candidato di Grande Nord

Il Comitato cittadino di Grande Nord Varese, coordinato da Maurizio Bernasconi e Luca Giorgetti, propone un incontro pubblico con Giulio Arrighini, il candidato alla Presidenza di Regione Lombardia per il movimento lanciato da Marco Reguzzoni.

«Sarà un momento per conoscere il nostro candidato alle prossime elezioni regionali lombarde e per uno scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie». L’incontro si terrà venerdì 15 dicembre alle 21 al City Hotel di Varese, via Medaglie d’Oro 35.

Grande Nord si sta organizzando sul territorio lombardo in diverse sezioni, a partire dalle grandi città e dai Comuni dove si va al voto nel 2018. Il partito lanciato da Reguzzoni nasce come movimento “fedelissimo” al Nord, sull’esempio delle formazioni autonomiste regionali in Italia (come l’Svp in Alto Adige) e in Europa), in polemica con i principali schieramenti che sono considerati ostili o poco sensibili alle ragioni del Nord.

Martedì 12 dicembre, alle ore 16.30, all’Hotel dei Cavalieri di Milano, saranno presentati anche i candidati alle elezioni politiche 2018.