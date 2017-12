Il Varese riparte da Castellazzo e si affida a un “attacco veloce”

Giornata uno d. I., “dopo Iacolino”, per il Varese che anche questa settimana ha dovuto superare ostacoli e problematiche fuori dal campo, prima ancora di preparare la partita che – pare quasi un inciso – si disputerà domenica 3 dicembre (14,30) a Castellazzo Bormida.

Difficile parlare di campo, anche se il tecnico che ha preso il posto di Iacolino, Paolo Tresoldi, si è giustamente buttato a capofitto sulla squadra per mettere in campo un undici capace di tornare al successo dopo le delusioni recenti. A proposito di difficoltà, Tresoldi si ritrova subito senza centravanti: Molinari è già un ricordo, sacrificato sull’altare del calciomercato (è andato al Gravina, in Puglia) e della riduzione delle spese, Longobardi è ancora infortunato. Così, davanti, si andrà con un “attacco veloce” e cioé una coppia inedita formata da Lercara e Repossi supportati alle spalle da Rolando.

Meno difficile il disegno della parte arretrata della squadra: davanti a Bizzi – favorito su Frigione – confermata la difesa a quattro con l’unico dubbio sulla sinistra: ballottaggio tra Arca e Careccia, se giocherà il primo dovrà stare fuori Zazzi (a quel punto a centrocampo ci sarebbe Battistello). Sulla mediana invece rientrano Monacizzo e Palazzolo la cui presenza dal primo minuto sarà “insidiata” da Magrin. Intanto anche Morao ha firmato e sarà convocabile.

Mister Paolo Tresoldi comunque è contento di quanto fatto in allenamento dai suoi giocatori: «È stata una bella settimana di lavoro e ho ricavato impressioni positive per il momento, confermando quanto detto dopo il primo approccio. La squadra mi ha mostrato sul campo che ha piacere a lavorare. Per quanto riguarda la formazione, me tornano in gioco tutti: non ho etichette e preclusioni».

SOCIETA’: TEMPO PER DECIDERE

In questi giorni non avete letto, su VareseNews, approfondimenti riguardo alla situazione societaria biancorossa. Il motivo è molto semplice: passi avanti reali non ne sono stati fatti e lo ha confermato lo stesso club con uno stringato comunicato in cui si dice che, dopo un giro di colloqui, serve qualche tempo prima di prendere altre decisioni. Si sta dunque alla finestra, sperando che magari dall’alessandrino arrivino tre punti in grado di rasserenare l’ambiente. Intanto il ds Merlin sta lavorando di bilancino per alleggerire il peso dei contratti (l’addio di Iacolino e la cessione di Molinari vanno in questa direzione). Di questo gli va dato atto.

