Il Varese riparte forte e si avvicina alla vetta

La ripresa del campionato dopo una lunga pausa regala al Rugby Varese una doppia bella notizia. I biancorossi battono nettamente il Chicken sul campo di Rozzano e un po’ a sorpresa si riavvicinano a un sol punto dalla vetta. (foto di repertorio)

Il Rovato capolista infatti è caduto sul campo del Cus Cadetti e, pur prendendo un punto, si ritrova con un margine ridotto sul XV di Giubiano, implacabile invece contro i gialloverdi rozzanesi. Ben otto le mete (quattro per tempo) messe a segno dal Varese per il 46-7 finale, punto bonus assicurato già a metà partita e obiettivo di giornata pienamente raggiunto.

«Siamo contenti del risultato e del bonus – è il commento di coach Pella – anche se ci siamo adeguati troppo al livello dei nostri avversari. In difesa abbiamo sbagliato placcaggi nell’uno contro uno e concesso quattro o cinque break: una squadra che vuole crescere per conquistare la serie B non può permettersi certe sviste. Però siamo stati bravi a concretizzare sui loro errori e a essere cinici nello sfruttarli. Ora non ci resta che mettere a posto questi dettagli in allenamento e preparare la prossima partita». Gara che si disputerà a Giubiano contro l’Asr Cadetta, terza forza del torneo e importante cartina di tornasole per i biancorossi.

A Rozzano la partita è stata già indirizzata nella prima frazione con le mete di Borello, Pellumbi e con la doppietta di Federico Bianchi per il 26-7 dell’intervallo. Nella ripresa altra doppietta, quella di Comolli, e marcature di Maccagnan e Bosoni entrato dalla panchina. Tre le trasformazioni di Broggi. La difesa “punzecchiata” dalle parole di Pella ha comunque retto bene quando il Varese si è ritrovato in doppia inferiorità numerica per i cartellini gialli a Jacopo Bianchi e De Cecilia.

Chicken Rozzano – ASD Rugby Varese 7-46 (7-24)



Marcatori Varese. Mete: Bianchi F. (2), Comolli (2), Borello, Pellumbi, Maccagnan, Bosoni. Trasformazioni: Broggi (3).

Varese: Comolli, Bianchi F. (Valcarenghi), Carlone (Rizzotto), Broggi, Fulginiti (Gramaglia), Pandozy, Banfi (Bianchi J.), Gulisano (c), Maccagnan (Djoukouehi), Maletti (Bosoni), Spiteri, Borello, De Cecilia L., Pellumbi, Sessarego (Castiglioni). All. Galante e Pella.