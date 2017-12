Il Varese ritrova la vittoria. Prima gioia per Tresoldi

Vince il Varese, espugnando 2-0 il campo del Castellazzo Bormida, al termine di una gara molto ricca di emozioni ed episodi, non tuttu purtroppo positivi. Ma partiamo dalle cose belle: Paolo Tresoldi esordisce al meglio, trovando tre punti, ma soprattutto una squadra che si dimostra aggressiva e organizzata. Vanno in rete con un’autorete di Camussi al 6’ del primo tempo e Ferri al 36’ della ripresa, nel mezzo tante occasioni per i biancorossi, due pali (Palazzolo e Rolando) e una traversa, sempre di Rolando. Anche due espulsioni, prima la doppia ammonizione di Limone poi le proteste di Repossi. Purtroppo però nel primo tempo gli ultras del Varese hanno fatto sospendere per due volte la gara per lancio di fumogeni in campo. In classifica il Varese sale a quota 23 punti, ma quel che più contava oggi era trovare vittoria e morale: compito portato a termine.

FISCHIO D’INIZIO – Dopo la rivoluzione in settimana, con l’addio di mister Salvatore Iacolino e la squadra affidata a Paolo Tresoldi, promosso dalla Juniores, il Varese prova a ritrovare la vittoria in casa del Castellazzo Bormida. Nel paese più piccolo del Girone A di Serie D (4600 abitanti circa), i biancorossi scendono in campo con un 4-3-3 con Repossi, Lercara e Rolando in attacco. In difesa, davanti a Bizzi, ci sono Careccia e Arca sulle fasce, con Simonetto e Ferri in mezzo. Centrocampo con Monacizzo al centro affiancato da Palazzolo e Battistello. Stesso modulo per i piemontesi di mister Alberto Merlo, con l’ex Giacomo Innocenti in attacco.

IL PRIMO TEMPO – Gara da subito molto frizzante, con la prima occasione che è di marca Castellazzo: la retroguardia biancorossa di muove male e Piana viene servito in area. L’attaccante però spreca tutto calciando tra le braccia di Bizzi. Sul ribaltamento di fronte, al 6’, il Varese passa: bella azione sulla sinistra con il cross di Arca che trova il colpo di testa vincente di Rolando, ma decisiva è la deviazione di Camussi. La squadra di Tresoldi gioca bene, pressando alto e portando all’errore più volte gli avversari. Al 10’ la gara subisce il primo stop per un fumogeno lanciato in campo dagli ultras del Varese. Dopo un palo di testa di Palazzolo al 16’ l’episodio – negativo –si ripete anche al 24’ con l’arbitro che questa volta è costretto a sospende la gara per diversi minuti, con la minaccia della sospensione. La squadra però non si disunisce e al 37’ Rolando al termine di un’azione personale colpisce il palo con un destro rasoterra dal limite. Nei 6’ di recupero, va vicino al pareggio il Castellazzo con un colpo di testa di Sala su punizione di Innocenti che termina fuori di un soffio.

LA RIPRESA – Riparte ancora con buona verve in Varese, che attacca ancora e all’8’ si ritrova in superiorità numerica per la doppia ammonizione di Limone per un fallo su Monacizzo. Il Varese potrebbe chiuderla ma al 16’ Gaione compie un ottimo doppio intervento, prima su Rolando, poi sulla ribattuta di Repossi. Il portiere del Castellazzo è determinante anche al 19’ sulla percussione di Rolando, deviando il sinistro dell’attaccante sulla traversa. Al 22’ però il Varese rimane in dieci: Repossi si fa espellere per proteste ristabilendo l’equilibrio di uomini in campo. Il Castellazzo prova a rispondere subito, ma questa volta è Bizzi a chiudere la strada a Innocenti lanciato a rete. Il Varese trova il gol del 2-0 al 36’ con Ferri che mette in rete da due passi su punizione di Monacizzo allungata di testa da Palazzolo. Con il raddoppio in tasca, il Varese fa passare i minuti con tanto possesso palla e cercando di tenere la palla lontana dall’area. Dopo i 4’ di recupero i biancorossi non rischiano più nulla e si portano a casa una vittoria che dà morale, attendendo positive novità dalla società.

TABELLINO

Castellazzo Bormida – Varese 0-2 (0-1)

Marcatori: al 6’ pt Camussi aut., al 36’ st Ferri.

Castellazzo Bormida (4-3-1-2): Gaione; Benabid (dal 45’ st Capece), Robotti, Camussi, Cirio; Genocchio, Rolandone (dal 35’ st Cimino), Limone; Sala; Innocenti, Piana. A disposizione: Bertoglio, Labano, Cascio, Bronchi, Ecker, Guerci, De Bianchi. All.: Merlo.

Varese (4-3-3): Bizzi; Careccia, Simonetto, Ferri, Arca; Palazzolo, Monacizzo, Battistello; Repossi, Lercara, Rolando (dal 29’ st Morao). A disposizione: Frigione, Ghidoni, Magrin, Rudi, Melesi, Mauro, Fratus, Zazzi. All.: Tresoldi.

Arbitro: sig. Lingamoorthy di Genova (Alabiso e Santini).

Note: giornata variabile, terreno in cattive condizioni; Calci d’angolo 0-9; Ammoniti: Cirio, Limone, Rolandone, Sala, Robotti per il Castellazzo. Espulsi all’8’ st Limone (CB) per doppia ammonizione, al 22’ st Repossi (V) per proteste. Recupero: 6’ + 4’. Spettatori: per euro di incasso.