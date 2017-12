Con Varesenews una comunicazione che vale il doppio

Da oggi chi investe in pubblicità su Varesenews ha molto di più di un ritorno di immagine. È possibile grazie al bonus pubblicitario che prevede un ritorno, sotto forma di credito di imposta, dal 75 al 90% di quanto investito in campagne promozionali su quotidiani locali, anche online. Il provvedimento è contenuto nell’articolo 57-bis della Manovra Correttiva alla Legge di Bilancio (D.L. 50/2017), convertita nella Legge n.96 del 24/06/2017.

La norma prevede che a beneficiare degli incentivi, saranno imprese e i lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie almeno l’1% in più dell’anno precedente. L’importo del credito è pari al 75% per tutti e viene innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start up innovative.

L’incentivo sarà attribuito a partire dal 2017, per gli investimenti effettuati nel periodo dal 24 giugno al 31 dicembre 2016, mentre per il 2018 varranno tutti gli investimenti effettuati nel 2017.

Quali sono i vantaggi per chi decide di effettuare un investimento in pubblicità su Varesenews?

Se avete già investito con noi nel 2016, potete decidere di effettuare nuove campagne entro il 31 dicembre per ottenere il bonus;

Se invece non lo avete ancora fatto, potete decidere di investire una quota del vostro budget entro il 31 dicembre 2017 e poi ripetere l’operazione, incrementandola, nel 2018.

Vi invitiamo a compilare il modulo qui di seguito, e sarete ricontattati per informazioni. O scrivete a marketing@varesenews.it