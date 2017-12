Vende droga in Piazza Repubblica

Operazione lampo ieri pomeriggio della polizia di Stato in piazza Repubblica, dove una pattuglia delle volanti ha seguito un nigeriano di 22 anni che girava con uno zainetto tra le persone sedute in piazza. Gli agenti hanno subito intuito che si trattava di un pusher, hanno lasciato che si avvicinasse a un gruppetto di persone, poi sono intervenuti, poco dopo una cessione di droga. Il ragazzo per cercare di non farsi scoprire ha lanciato in terra un sacchettino di cellophane contenente 2 grammi di marijuana.

Nella successiva perquisizione i poliziotti hanno ispezionato lo zainetto: all’interno hanno rinvenuto 23 grammi di marijuana confezionato in numerosi dosi con il cellophane. Ma soprattutto hanno scoperto che il ragazzo cercava di occultare la cessione dello stupefacente con un meccanismo artigianale: nella spallina dello zaino aveva praticato un taglio ed inseriva la droga all’interno del tessuto.

Quando voleva perfezionare una cessione gli bastava premere il lato esterno della spallina per ottenere l’espulsione della pallina di marijuana. Difeso dall’avvocato Monica Mina, il giovane ha patteggiato un anno e due mesi di carcere con pena sospesa mentre il giudice Fertitta ha convalidato l’arresto della polizia di Stato.