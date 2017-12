Venerdì la posa del Gesù Bambino africano

JCI Varese, gli Amici del Tempio civico e l’Amministrazione comunale invitano i cittadini a recarsi ad assistere alla posa del Gesù Bambino africano nel presepe allestito al Tempio Civico che si terrà venerdì 22 dicembre alle ore 10.45.

La sacra rappresentazione con la statua nera del Bambinello rappresenta dal 2010 l’occasione per raccogliere fondi per progetti di solidarietà: quest’anno il sostegno sarà offerto a un progetto sulla Parità di Genere (Gender Equality, obiettivo n. 5 dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU).

In tale occasione verranno presentati i risultati della campagna “Un Pensiero per la Pace” promossa da JCI Varese e supportata dal Comune di Busto Arsizio e dagli amici del Tempio Civico allo scopo di sensibilizzare i cittadini sul tema della Pace.

L’iniziativa era partita il 6 agosto scorso, in occasione della Commemorazione per le vittime della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Molti i cittadini che fino a oggi hanno partecipato all’iniziativa, tra i quali il sindaco Emanuele Antonelli, i componenti dell’Amministrazione Comunale, alcune scuole del territorio e i rappresentanti di organizzazioni e associazioni cittadine.

“Per raggiungere la Pace bisogna guardarsi intorno, guardare la propria città, la propria famiglia e dentro se stessi, quindi riflettere su cosa in pratica possiamo fare, partendo dal piccolo, affinché la Pace sia Possibile” ha più volte sottolineato il Presidente di JCI Varese Davide Bontempo, il quale ha tra l’altro rappresentato l’Italia all’International Summit on Peace tenutosi lo scorso settembre in Malesia.