Verbano, basta un gol per tenere la testa dell’Eccellenza

Giornata favorevole per il Verbano in Eccellenza. I rossoneri vincono in casa dell’Union Cassano e rimangono al primo posto. In Promozione l’Olimpia vince e si avvicina alla vetta, sfruttando i pareggi di Castanese e Rhodense.

ECCELLENZA

Basta una rete al Verbano avere la meglio dell’Union Villa a Cassano Magnago e rimanere al primo posto in classifica. Tengono il passo il Busto 81, che vince 3-0 a Sancolombano, e il Cavenago Fanfulla che passa 2-0 sul campo del Lomellina. Cade invece il Legnano, trafitto 1-0 al “Mari” dal Fenegrò. Turno di riposo per l’Fbc Saronno, che rimane in fondo alla graduatoria, ma non vede allontanarsi le dirette concorrenti. Il Gaggiano viene sconfitto 1-0 in casa dal Calvairate, la Sestese non va oltre lo 0-0 con l’Alcione, mentre ottiene tre punti d’oro la Castellanzese grazie al successo 1-0 in casa dell’Accademia Pavese. Netta vittoria per l’Ardor Lazzate, 3-0 sul Vigevano.

CLASSIFICA: Verbano 30; Cavenago Fanfulla, Busto 81 28; Legnano, Ardor Lazzate 25; Fenegrò, Sancolombano 20; Alcione 18; Vigevano 17; Calvairate 16; Sestese, Castellanzese, Accademia Pavese 15; Lomellina, Union Cassano 13; Gaggiano 11; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

Come previsto, è stata dura la gara della capolista Castanese a Uboldo, con lo 0-0 risultato finale. Pareggia anche la Rhodense, 1-1 interno contro la Guanzatese, permettendo all’Olimpia di avvicinarsi grazie al 4-0 rifilato alla Lentatese. Al “Vittore Anessi” la gara tra Gavirate e Morazzone ha riservato molte emozioni con il risultato finale di 2-2. Successi importanti per la Besnatese, 3-0 a Solaro, la Belfortese che regola 1-0 il Portichetto e il Brebbia, che batte 2-1 la Base 96. Turno di riposo per la Vergiatese, il Bresso passa 1-0 sul campo del Cob 91.