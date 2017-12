Il Verbano cade, il Busto 81 si riprende il primato

Il campionato di Eccellenza non riesce a trovare la sua regina e anche questa domenica regala un altro cambio al primo posto del girone. Il Verbano infatti cade in casa contro il Sancolombano e viene sorpassato dal Busto 81. In Promozione invece la Castanese rafforza il primato superando 3-0 la Rhodense.

ECCELLENZA

A Besozzo il Verbano viene fermato dal Sancolombano, che si impone 2-1. Ne approfitta il Busto 81 che regolando 1-0 l’Fbc Saronno risale al primo posto, in attesa della gara del Cavenago Fanfulla che martedì (12 dicembre ore 20.00) ospiterà l’Union Cassano. Riposo per il Legnano, frena anche l’Ardor Lazzate che impatta 2-2 a Calvairate. Termina 1-1 la sfida tra Castellanzese e Sestese, così come tra Vigevano e Lomellina, mentre l’Alcione ha la meglio 1-0 sul Gaggiano. Bella vittoria per il Fenegrò: 3-0 all’Accademia Pavese.

CLASSIFICA: Busto 81 31; Verbano 30; Cavenago Fanfulla 28; Ardor Lazzate 26; Legnano 25; Fenegrò, Sancolombano 23; Alcione 21; Vigevano 18; Calvairate 17; Sestese, Castellanzese 16; Accademia Pavese 15; Lomellina 14; Union Cassano 13; Gaggiano 11; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

Prova di forza per la Castanese, che rafforza il primo posto grazie al successo 3-0 sulla Rhodense. Perde anche l’Olimpia, sconfitta 2-1 a Portichetto, turno di riposo per l’Uboldese, risale il Gavirate, vittorioso 2-1 a Bresso. Termina 2-2 la sfida tra Besnatese e Vergiatese, brusca caduta per il Morazzone, trafitto 3-1 in casa dal Brebbia. Termina senza reti tra Base 96 e Belfortese, trovano vittorie esterne il Solaro, 2-1 a Lentate, e il Cob 91, 3-0 a Guanzate.