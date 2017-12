Verbano campione d’inverno grazie al Legnano

L’ultimo turno del 2017 ha regalato come sempre grandi emozioni e in Eccellenza l’ennesimo cambio in vetta al girone. Sorride il Verbano, primo con 33 punti. In Promozione la Castanese pareggia 2-2 ma mantiene un grande vantaggio.

ECCELLENZA

Il Legnano batte 2-1 il Busto 81 al “Mari” e permette al Verbano, corsaro 4-1 sul campo dell’Fbc Saronno, di festeggiare il primo posto al termine del girone di andata. Frena il Cavenago Fanfulla, che pareggia 1-1 a Sancolombano, così come l’Ardor Lazzate, che fa 3-3 contro l’Alcione. Ottimo successo per la Sestese, 2-1 a Gaggiano, mentre cade la Castellanzese 3-0 a Fenegrò. Termina senza reti la gara dell’Union Cassano contro il Vigevano, l’Accademia Pavese ha riposato, il Calvairate invece è andata a vincere 3-0 sul campo del Lomellina. Previsto per il 6 gennaio il recupero tra Cavenago Fanfulla e Union Cassano a Lodi.

CLASSIFICA: Verbano 33; Busto 81 31; Cavenago Fanfulla 29; Legnano 28; Ardor Lazzate 27; Fenegrò 26; Sancolombano 24; Alcione 22; Calvairate 20; Sestese, Vigevano 19; Castellanzese 16; Accademia Pavese 15; Lomellina, Union Cassano 14; Gaggiano 11; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

Termina con un 2-2 in casa del Cob 91 il fantastico girone di andata della Castanese, che chiude il 2017 a quota 35 punti, sei in più della Rhodense, che sconfigge 3-1 l’Uboldese. Vittorie esterne nei piani alti per il Gavirate, 3-0 a Guanzate, per il Morazzone, 3-2 sul campo della Belfortese, e per la Vegiatese, 4-2 a Lentate sul Seveso. L’Olimpia impatta 1-1 contro la Base 96 a Ponte Tresa, sconfitto invece il Brebbia 1-0 a Bresso. Riposo per la Besnatese, nella zona calda importante vittoria dell’Universal Solaro 2-0 sul Portichetto.