Via alla salatura delle strade

Con i primi fiocchi di neve che cadono sul nord della provincia il Comune di Varese informa che oggi, nell’ambito del Piano neve e ghiaccio, sono partiti anche i lavori di salatura preventiva di alcuni marciapiedi della città, per evitare la formazione di ghiaccio sui percorsi pedonali.

Questa mattina si è provveduto a cospargere il sale sulla scaletta e il vialetto di piazzale Montanari, sulle scalette Gaggianello, sui marciapiedi di via Trentini, Ghiringhelli, Libertà, Monastero Vecchio, Bossi Sacco, via Verdi – da Sacco a Copelli – , via Copelli, Degli Alpini, Motta, Metastasio, Bizzozero, via Ravasi, San Michele Arcangelo, San Pedrino, Magenta, viale Aguggiari da via Veratti a Ippodromo, viale Ippodromo, via Grandi, Staurenghi, Sempione, XXV Aprile – compresa la zona delle scuole, via Sanvito, Crispi, Caracciolo e la zona dello Stadio, via Brennero, Dalmazia, Quartiere Belfiore, via Milano, Casula, Carcano, viale dei Mille, Vanetti, Merano, viale Borri – il lato sinistro uscendo dalla città a partire da Largo Flaiano, via Rossi, Dunant, Quartiere Bustecche, via Carnia – da Osoppo a via Rodari – e la via Rodari.