Via Tonta riacquista la sua caratteristica rizzata

L’acciottolato dove, un tempo, c’era dell’asfalto rovinato. Il Sindaco di Varese Davide Galimberti accompagnato dagli assessori ai lavori pubblici Andrea Civati e ai quartieri Francesca Strazzi ha inaugurato la rizzata via Tonta nel borgo della Rasa.

Un tratto di strada riportato alle origini, riscoprendo il lastricato di sassi caratteristico del quartiere lombardo.

La richiesta era stata fatta dai residenti : « Siamo qui a inaugurare, come da promessa, questa via – ha commentato il Sindaco – È un intervento che i cittadini ci avevano richiesto e che, come amministrazione, abbiamo voluto fare immediatamente, un segnale di attenzione verso le periferie. Questo è un borgo molto amato e siamo contenti di aver realizzato in tempi certi e ragionevoli ciò che avevamo promesso. Un ringraziamento sentito va ai residenti perché ci hanno sollecitato in questa opera che ritenevano importante. Quando la comunità fa da pungolo per migliorare è un vantaggio per tutta la collettività».

I lavori, partiti lo scorso 2 ottobre, si sono conclusi a metà di novembre: « È stata un’opera che ho seguito con particolare attenzione – ha raccontato Strazzi – perché era imminente il tradizionale mercatino di Natale e tutto doveva essere pronto. Ho sollecitato il collega Civati e fatto pressioni per far terminare i lavori in tempi utili. Sotto Natale questo borgo rinnova uno tra gli appuntamenti più amati e apprezzati della città».

I lavori sono costati centomila euro: « È stata ripristinata la pavimentazione tradizionale – ha sottolineato Civati – Speriamo di poter mettere in atto anche altre migliorie entro la fine del mandato: è un augurio che faccio perché ogni giorno si presenta una nuova emergenza ed è difficile fare progetti».

Un piccolo gruppo di residenti ha assistito al taglio del nastro della rizzata di via Tonta: « Grazie al Sindaco e all’amministrazione per questo intervento – ha commentato un cittadino – fare belli i borghi periferici vuol dire rendere più bella l’intera città. Ci auguriamo che questa attenzione continui nel tempo».