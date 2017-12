Viaggia con 80mila euro in borsa, gliene sequestrano 35mila

Troppo soldi addosso e nessuna dichiarazione sono costati ad un cittadino israeliano il sequestro di 35mila euro.

Nei giorni scorsi, nel corso dell’attività di contrasto agli illeciti valutari, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Como in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Chiasso, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto, nel bagaglio a mano di un passeggero di nazionalità israeliana, 160 banconote da 500 euro per un totale di 80.000 euro.

L’uomo, che viaggiava a bordo di un treno proveniente dalla Svizzera, non aveva effettuato la dichiarazione prevista dalla normativa valutaria, che stabilisce l’obbligo dichiarare in dogana i trasferimenti di denaro contante o titoli pari o superiori a 10.000 euro.

Gli agenti hanno così eseguito il sequestro del 50% dell’eccedenza, pari a 35.000 euro.