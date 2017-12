Il viaggio dei Magi raccontato da Avsi

Domenica 3 dicembre (dalle 15.30 alle 19.00) alla chiesa di San Pietro, in piazza Libertà, ci sarà un’iniziativa a sostegno della Campagna Tende AVSI 2017/218 dal titolo La Casa dov’è? .

All’interno della Chiesa musica e immagini faranno avvicinare gli spettatori al significato delle figure dei Re Magi in un percorso di immedesimazione autentico ed originale che segue i Tre Re dai primi secoli fin quasi ai nostri giorni. Saranno proiettate anche immagini inedite dei fotografi Salvatore Benvenga, Presidente del Fotoclub Il Sestante, e Alessandro Ronzi. Tre Magi saranno inoltre fisicamente in giro per il centro della ad invitare tutti alla Tenda dove, tra le 17 e le 18, ci sarà un’esibizione con canti natalizi. Il tutto nasce dalla collaborazione di dodici amiche della provincia di Varese che hanno deciso di raccontare dodici opere d’arte sui Re Magi. Dodici, come le notti tra il Natale e l’Epifania. Diverse per età, sensibilità e attività professionale, hanno fissato i loro sguardi su affreschi, avori, arazzi, reliquiari, sculture e miniature in cui gli artisti hanno celebrato il cammino dei Magi verso la Felicità. La scelta è caduta su dodici opere del territorio della Diocesi di Milano – con una digressione in quella di Como – collocate in contesti preziosi per bellezza e valore storico. Si tratta di opere diverse per epoca, committenza, linguaggio artistico e finalità; tutte facilmente fruibili e visitabili, magari proprio nei giorni delle feste natalizie. Si va dal Sacro Monte di Varese al Museo del Duomo, dal Museo del Tesoro di Sant’Ambrogio a Sant’Eustorgio a Milano, da Ferno a Castelseprio, da Sant’Abbondio a Como a Santa Maria a Busto Arsizio, solo per citarne alcuni esempi. L’esito di questo lavoro è un opuscolo dal titolo Cercatori di Felicità che sarà disponibile anche domenica 3; l’intero ricavato della sua diffusione sarà destinato ai progetti Avsi.

All’esterno della Chiesa, attraverso il bollettino Buone Notizie e la presenza di volontari, sarà possibile conoscere i progetti sostenuti quest’anno:

SIRIA: OSPEDALI APERTI. Per potenziare tre ospedali non profit ad Aleppo e Damasco, per garantire cure anche ai più indigenti, ai piccoli alle madri sole, ai feriti.

IRAQ: UN ASILO A QARAQOSH. Per ricostruire e aprire una scuola dell’infanzia a Qaraqosh, in Iran.

UGANDA: COME A CASA. L’obiettivo finale del progetto è ridonare speranza ai giovani, rifugiati o figli di migranti, attraverso un percorso educativo appassionante nel corso del quale essi possano crescere, e scoprire se stessi e le proprie potenzialità.

ITALIA: PORTOFRANCO, AIUTO ALLO STUDIO. Per sostenere le attività di Portofranco per l’integrazione e contro la dispersione scolastica e la devianza sociale.