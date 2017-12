Da viale della Gloria a viale del tramonto, l’ironia di Porfidio per la rotonda Coop

Audio Porfidio, il vulcanico ex-consigliere comunale de La Voce della Città, ha deciso di usare l’arma dell’ironia per criticare l’operato della giunta sulla vicenda della rotatoria della Coop all’incrocio tra viale Duca d’Aosta e via Mameli.

La contestatissima opera viabilistica, per la quale si è deciso di dare il via libera alla realizzazione per la prossima estate, è al centro degli auguri natalizi di Porfidio. La vignetta, che è stata portata sul luogo dove verrà realizzata l’opera, rappresenta un Babbo Natale con alle spalle un tiglio del viale che verrà tagliato, una motosega e la frase “Viale del tramonto? Grazie all’amministrazione”.