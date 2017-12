È vietato circolare in motorino quando nevica

In queste ore di neve sulle strade è bene ricordare un particolare imposto dalle direttive del Ministero dei trasporti che riguarda la viabilità in caso di strade innevate e il comportamento dei motociclisti.

Ovvero che “tutti i ciclomotori e i motocicli risultano soggetti al divieto di circolazione in presenza di neve o ghiaccio al suolo o in caso di nevicata in atto”.