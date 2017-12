Aspettando il Natale tra bancarelle, fiabe e folletti

Una domenica tra bancarelle, lucine e fiabe, per aspettare il Natale in una magica atmosfera.

Domenica 3 dicembre, in piazza Albinola e in tutto il centro la Pro loco di Viggiù propone tante iniziative, che animeranno il paese dalle 9 alle 19.

A partire dal mattino (dalle 9) e per tutta la giornata in via Roma ci saranno le bancarelle degli hobbisti, mentre in piazza Albinola saranno presenti i commercianti e le associazioni del paese, e sarà possibile mangiare presso gli stand gastronomici.

Nel cortile del Municipio ci sarà invece il mercatino libri usati per la biblioteca comunale, (Cortile Municipio), e dalle 10.00 alle 17.00 i bambini potranno partecipare al laboratorio “I piccoli aiutanti di Babbo Natale“.

Alle 12 nella sede Soms di piazza Artisti Viggiutesi verrà presentata l’iniziativa Auto Amica.

Nel pomeriggio, alle 15, Babbo Natale farà la sua comparsa in piazza Albinola, poi per tutti i bambini “Racconto di Natale” nel Salone della Soms, alle 15,30.

Il culmine della festa alle 17, con l’accensione delle luminarie, l’esibizione del coro gospel ”Simple Singers” e il grande falò finale in Piazza Albinola.