I vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara

Un giorno di festa al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese che questa mattina (lunedì 4 dicembre), come da tradizione, hanno festeggiato la loro patrona, Santa Barbara.

Galleria fotografica Festa di Santa Barbara, Vigili del Fuoco 4 di 26

La celebrazione religiosa è stata officiata dal Monsignor Luigi Panighetti e si è svolta alla sede in viale Aguggiari. Una cerimonia molto partecipata, alla quale hanno assistito, tra gli altri, il Senatore Giuseppe Zamberletti, l’Onorevole Aldo Senaldi, il Sindaco di Varese Davide Galimberti e il Prefetto Giorgio Zanzi.

Il Comandante provinciale di Varese, Antonio Albanese, ha ringraziato i presenti e espresso il suo apprezzamento per il lavoro, le capacità professionali e le doti umane di tutto il personale del Comando di Varese. I festeggiamenti sono proseguiti al Comando Provinciale di via Legnani dove sono stati esposti i mezzi in dotazione e si è svolto il pranzo con il personale in quiescenza.

LE ONORIFICENZE

Per diploma di servizio lodevole: Roberto Vanoni, Umberto Barausse, Piergiorgio Morale, Ermanno Lombardi, Ferdinando Mattei.

Croce di anzianità a : Graziella Zingales, Dario Baiocchi, Stefano Benevelli, Gianluca Carini, Tiziano Di Maggio, Giuseppe Giorgio La Rosa, Maurizio Palazzolo, Danilo Pavone, Roberto Fausto Rosin.

I DATI

La festa di Santa Barbara è anche l’occasione per fare un bilancio di un anno di lavoro nella provincia. Ecco quindi i dati: LEGGI QUI