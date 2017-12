I Vigili del Fuoco festeggiano santa Barbara

Sabato 2 dicembre, i Vigili del fuoco del distaccamento di Luino in collaborazione con l’associazione “Amici dei Pompieri di Luino ONLUS” festeggiano in piazza la patrona del corpo, S. Barbara. Dalle ore 10 alle 17 in piazza Garibaldi a Luino saranno esposti gli automezzi in uso. Verranno spiegate le attrezzature e il loro l’utilizzo nei vari eventi. Sarà inoltre esposto il mezzo anfibio del Comando.