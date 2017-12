Da Villa Balbianello, un percorso alla scoperta del Natale

Tradizione natalizia di tutta Italia, in Tremezzina i presepi diventano qualcosa di speciale perché uniscono lo stupore del Natale con la meraviglia di uno dei “borghi più belli” del Paese, in un itinerario di spiritualità, creatività, arte e natura che vede al centro Villa del Balbianello, il Bene del FAI più visitato d’Italia.

“Lo stupore dei Pastori” è il titolo del percorso espositivo allestito dai soci dall’Associazione Italiana Amici del Presepio – sede di Tremezzina in una mostra di quattro tappe che si interseca con la tradizionale manifestazione “Presepi nei Borghi”.

Quattro luoghi caratteristici del comune che rappresentano la sua storia e che aiutano i visitatori a capire e assaporare la vita e le tradizioni del territorio: Villa del Balbianello, Villa Mainona, la Chiesa di San Giuseppe a Mezzegra e una casa colonica di Bonzanigo. In ciascuna location, l’allestimento ruota attorno a un’opera principale ed è realizzato grazie al lavoro volontario dei presepisti dell’AIAP e di simpatizzanti del gruppo, che da mesi lavorano alacremente per essere pronti a questo appuntamento.

“Lo stupore dei Pastori – Mostra di presepi e diorami” è un’iniziativa a cura di Associazione Italiana Amici del presepio sede di Tremezzina, in collaborazione con Comune di Tremezzina, Parrocchie di Tremezzina, FAI – Fondo Ambiente Italiano e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia.

A VILLA DEL BALBIANELLO NEL PORTICCIOLO DI “GUERRE STELLARI”

Dopo il bilancio più che positivo dell’apertura invernale dello scorso anno, il FAI – Fondo Ambiente Italiano ha deciso di ripetere l’esperienza nei giorni festivi e nei ponti dall’8 dicembre 2017 fino all’Epifania 2018. Nel 2016 erano stati ben 3.400 i visitatori “invernali” che avevano apprezzato il fascino della villa immersa in un paesaggio insolito. È la conferma che la bellezza del Lago di Como associato a Villa del Balbianello ha una capacità di attrazione che va al di là della stagionalità, per un turismo che dura tutto l’anno. Per i visitatori sarà l’occasione per vivere il Natale nell’emozionante cornice del Bene del FAI che nel 2017 ha visto oltre 100.000 visitatori.

Villa del Balbianello offrirà una duplice ambientazione della Natività. La Loggia Segrè, già lo scorso anno teatro di un grande allestimento, ospiterà oltre dieci diorami realizzati dai maggiori maestri di queste produzioni. Una “prima” assoluta sarà invece il presepe con una trentina di statue ad altezza naturale che verrà realizzato nel porticciolo, reso celebre anche per essere stato scelto dal regista George Lucas come location di alcune scene del film Guerre Stellari – Episodio II “La guerra dei cloni”. Sarà una natività in stile lacustre progettata espressamente per l’occasione dall’Associazione Italiana amici del presepe sezione Tremezzina.

“Dopo una stagione in cui Villa del Balbianello ha superato ancora i record di presenze e di matrimoni, per il secondo anno consecutivo il FAI investe molto sull’allungamento della stagione turistica prolungando le aperture fino al 7 gennaio 2018. La novità assoluta sarà il presepe ad altezza naturale realizzato nel porticciolo della Villa, da sempre icona del Lago di Como e scenario indimenticabile di Star Wars, girato qui all’inizio degli anni 2000” dichiara Giuliano Francesco Galli, General Manager FAI Lombardia Prealpina.

Villa del Balbianello, località Lenno. Apertura: 7-8-9-10 dicembre; 15-16-17 dicembre; 22-23-24 dicembre; 26 dicembre; 29-30-31dicembre e 1 gennaio; 5-6-7 gennaio, dalle 11.00 alle 17.00 (ultimo ingresso ore 16.15). Accesso pedonale o servizio navetta via lago.

CHIESA DI SAN GIUSEPPE – LOCALITA’ MEZZEGRA

Un grande presepe popolare di circa 25 metri sarà allestito nella chiesa di San Giuseppe, aperta per l’evento. Si tratta di una fedelissima ricostruzione della Villa del Balbianello, con statue popolari di pregio che vestono abiti tipici del XIX secolo: un’installazione frutto di un anno di lavoro e di una progettazione certosina. Chiesa di San Giuseppe, via Cantoni, località Mezzegra. Apertura tutti i giorni dal 16 dicembre al 15 gennaio, dalle 10.00 alle 19.00.

LA CASA DEI PRESEPI – CASA COLONICA A BONZANIGO DI MEZZEGRA

Una tipica casa colonica del lago, inserita in uno dei centri storici più pittoreschi di Tremezzina, ospita per il sesto anno l’esposizione dei presepi del gruppo. Un viaggio nel tempo per visitare i grandi presepi scenografici, intervallati da spettacolari diorami, in un’esperienza coinvolgente per riscoprire luoghi ormai perduti nel tempo. Casa dei Presepi, Largo Valle, Località Bonzanigo di Mezzegra. Apertura tutti i giorni dal 16 dicembre al 15 gennaio, dalle 9.00 alle 19.00.

E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI – MUSEO DEL PAESAGGIO

Nella storica dimora Tremezzina di Villa Mainona, che ospita il Museo del Paesaggio del Lago di Como, di proprietà del Comune, è allestita una mostra di presepi e diorami che raccontano le varie anime della Natività. Un percorso, guidato e illustrato, per conoscere le molte sfaccettature di questa arte devozionale che, fin dai tempi di San Francesco d’Assisi, accompagna la tradizione cristiana nei secoli. Dai presepi storici con i costumi dell’epoca ai presepi popolari ambientati in tempi più vicini, passando dallo sfarzo della scenografia dei presepi napoletani alla semplicità dei presepi in cartapesta.

Villa Mainona – Museo del Paesaggio del Lago di Como, via Regina 22, località Tremezzo. Apertura: 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 gennaio. Sabato e festivi, 10.00-12.30 e 14.00- 18.00. Feriali 14.00-18.00. Capodanno 15.00- 18.00.

PRESEPI NEI BORGHI

Nell’entroterra collinare, con i nuclei storici di Balogno, Intignano, Rogaro, Viano, Volesio, e poi Campo, Masnate e le cascine di Ossuccio, sono nascosti alcuni degli angoli più belli di Tremezzina, resi ancori più suggestivi dal percorso “Presepi nei Borghi”, promosso da Associazione Pro Loco Tremezzo con la collaborazione di Parrocchie e Amministrazione comunale di Tremezzina e con il

prezioso contributo dei comitati spontanei di frazione e il patrocinio di Regione Lombardia e Associazione Italiana Amici del Presepio. Un percorso alla scoperta degli angoli più suggestivi di uno dei borghi più belli d’Italia nella magica atmosfera del Natale.

Presepi nei Borghi, tutti giorni dall’8 dicembre al 14 gennaio, dalle 9.00 alle 20.00

Il percorso dei Presepi in Tremezzina è incluso nella rete di eventi di “Città dei Balocchi – XXIV edizione” in programma fino al 7 gennaio che, nell’ambito delle varie iniziative, comprende anche la Mostra dei Presepi nella chiesa di San Giacomo, con oltre 100.000 visitatori lo scorso anno.

