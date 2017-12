Villetta divorata dalle fiamme a Montonate

L’incendio è scoppiato nella serata di martedì 12 dicembre in una villetta di Montonate, frazione di Mornago, che si affaccia su via Cavour.

Galleria fotografica Villetta in fiamme a Montonate 4 di 16

L’edificio, la cui proprietà confina con le scuole comunali, è stato completamente ricoperto dalle fiamme che, da una prima ricostruzione, sembrerebbero essere partite dal tetto.

Non si segnalano feriti. Sul posto hanno operato fino a tarda sera quattro mezzi e quindici uomini dei vigili del fuoco. Un’ambulanza è arrivato sul posto in via precauzionale.

La casa risulta essere completamente inagibile.