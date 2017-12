Vittoria e vetta solitaria per un’ottima Pro Patria

Una rete per tempo e tre punti che valgono tantissimo: la Pro si sbarazza del temuto Ciliverghe Mazzano e approfitta dell’inatteso ko del Darfo Boario (battuto 1-0 a Grumello) per salire in vetta al Girone D a una settimana dallo scontro diretto in trasferta con i bresciani.

Partita forse più facile del previsto, quella dei Tigrotti, che hanno lasciato poco spazio al Ciliverghe e nel contempo hanno creato, segnato, sbagliato qualcosa e soprattutto controllato senza patemi il match dello Speroni. In rete Zaro, che era al rientro, e Le Noci che conferma la versatilità e la profondità dell’attacco a disposizione di Javorcic.

FISCHIO D’INIZIO

Mister Javorcic sceglie l’ex di turno Mozzanica per rimpiazzare lo squalificato Pettarin nel cuore del 3-5-2 tigrotto. In mediana, un po’ a sorpresa, c’è anche Colombo al posto di Gazo che si accomoda in panchina mentre la coppia d’attacco è formata da Le Noci e Santana. Ospiti invece col 4-4-2 nel quale spicca la presenza in attacco di De Angelis, una delle punte più calde del girone. Al suo fianco De Vita.

LA PARTITA

Buona Pro Patria in avvio e Tigrotti subito vicino al vantaggio con Colombo, che si coordina da dentro l’area e scarica una sventola che trova la risposta del portiere ospite West Astuti. Occasione che è l’antipasto di quel che succederà poco dopo il primo quarto d’ora, tanto ci impiega la squadra di Javorcic per trovare il vantaggio al termine di uno scampolo di partita in cui il Ciliverghe quasi non si vede. Su azione d’angolo è Giovanni Zaro a trovare il tempo giusto per lo stacco e la deviazione aerea in rete, 1-0.

Il Ciliverghe prova a reagire senza però impensierire Mangano (solo un’uscita in corrispondenza di un corner) e così è di nuovo la Pro a cercare il gol dalla parte opposta, pur senza fortuna. Sono Le Noci al 24′ e di nuovo Colombo al 28′ ad andare al tiro e a confermare la superiorità dei biancoblu.

Sul finire della prima frazione primo vero spunto ospite con Minelli che calibra un bel tiro a giro fuori di un soffio, controllato a vista da Mangano. La Pro però replica immediatamente, questa volta con Santana: Marito fa gridare al gol i tifosi ma la palla esce di un amen.

Dopo l’intervallo il copione non cambia. Santana è il primo dei 22 in campo a farsi notare con un tiro da fuori che sorvola la traversa, ma è il suo compagno di reparto, Beppe Le Noci, a timbrare il raddoppio al 10′. C’è ancora lo zampino del vivace Colombo, suo l’assist, poi il bomber fa il resto con un diagonale vincente che non lascia scampo a West Astuti.

I primi movimenti dalle panchine portano sul campo Arrigoni da una parte (esce Galli) e Barwuah dall’altra: quest’ultimo è il famoso fratello minore di Mario Balotelli ed è proprio lui a mettere a lato subito dopo, sbagliando la palla del 2-1.

Con i primi fiocchi e un copioso “giro” di sostituzioni il risultato non cambia, anche se dalla tribuna arriva il sussulto per il gol della Grumellese al Darfo Boario, rete che manda in testa da sola la formazione di Javorcic. Nel finale accade poco o nulla, e i 4′ di recupero servono solo a incorniciare la festa della capolista solitaria.

PRO PATRIA – CILIVERGHE MAZZANO 2-0 (1-0)

MARCATORI: Zaro (P) al 17′ pt, Le Noci (P) al 10′ st

PRO PATRIA (3-4-1-2): Mangano; Molnar, Zaro, Scuderi; Cottarelli, Mozzanica, Colombo, Galli (Arrigoni dal 20′ st); Pedone (Gazo dal 28′ st); Le Noci (Disabato dal 31′ st), Santana (Gucci dal 28′ st). All. Javorcic. A disp.: Guadagnin, Chiarion, Ugo, Ghioldi, Bortoluz.

CILIVERGHE M. (4-4-2): West Astuti; Torri, Sanni, Minelli, Zucchini; Del Bar, Ragnoli (Comotti dal 44′ pt), Trajkovic (Bodini dal 33′ st), Minessi; De Vita (Barwuah dal 14′ st), De Angelis. All. Carobbio. A disp.: Poffa, Daeder, Scidone, Cazzago, Chinelli.

ARBITRO: Maggio di Lodi (Betta e Marchetti).

NOTE. Giornata fredda e nuvolosa, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Zucchini, Molnar. Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 2′ e 4′.