Vivicislago: interrogazione per il centro diurno anziani

I consiglieri del gruppo “ViviCislago” hanno presentato un’interrogazione al sindaco Gianluigi Cartabia e all’assessore ai Servizi Sociali Chiara Broli perchè forniscano risposte sul futuro del Centro diurno anziani cislaghese.

“La struttura – spiegano i consiglieri di minoranza – è da alcuni anni punto di riferimento per la terza età. Correva la primavera del 2015 quando, con l’emozionante taglio del nastro, venne inaugurata la struttura di via Magenta, nata dal desiderio di offrire un punto di ritrovo per la terza età, ma anche un luogo dove gli anziani potessero partecipare ad iniziative culturali, didattiche e fare esercizio fisico, oltre che rimanere piacevolmente occupati in momenti di gioco e svago. Una struttura che, negli anni, ha accolto, unito e creato rapporti d’amicizia sinceri”.

Da qualche tempo si rincorrono preoccupanti ipotesi: “Quando tempo fa si è diffusa la notizia di un probabile spostamento o, peggio, dell’ipotetica chiusura del centro, abbiamo deciso che non potevamo rimanere indifferenti. Un discutibile trasloco, in sede non meglio specificata, peraltro preannunciato e confermato da alcuni assessori comunali, che ha generato sconforto e preoccupazione. Perché, le scelte politiche sbagliate rischiano di distruggere il tessuto sociale costruito, a fatica, in anni e anni di lavoro”.

Chiara la presa di posizione della lista civica: “Quando a pagare il prezzo delle valutazioni politiche affrettate e poco sensate, sono le fasce più deboli, pretendere spiegazioni esaustive e precise, così come proporre soluzioni alternative, è un dovere al quale, noi, non possiamo e vogliamo sottrarci”.