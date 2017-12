Da Malpensa si vola a Mosca con Utair

Nuovi collegamenti aerei da Milano a Mosca, in partenza da Malpensa: la compagnia UTair ha inaugurato il 7 dicembre il volo giornaliero per Mosca Vnukovo, operato da Boeing 737-500 con doppia configurazione in classe economica e business. Lunedì si è tenuta la cerimonia ufficiale di lancio del nuovo collegamento.

Il volo da Milano (UT788) parte alle 13:05 e arriva a Mosca 18:35 (ora locale), mentre il volo Mosca-Malpensa parte dalla capitale russa alle 10.25 e arriva alle 12.00 (Foto Wikipedia by Aktug Ates – Gallery page ).

«Negli ultimi dodici mesi stiamo assistendo a un forte sviluppo del traffico con la Russia, grazie anche ai rinnovati accordi bilaterali sul trasporto aereo tra i due Paesi» spiega ha ribadito Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA. «Un traffico che, ad oggi, consuntiva una crescita molto vivace al ritmo del 14%. Con l’ulteriore servizio offerto da Utair, in partenza dal terzo aeroporto di Mosca, aggiungeremo nuovi segmenti di clientela che ci porteranno, questo è il nostro auspicio, a superare il record di passeggeri da e per la Russia del 2014. Milano si conferma così una meta importante di destinazione per il turismo, capace di attirare anche grazie alle promozioni all’estero, nuovi operatori aerei e importanti flussi di domanda».

Oggi siamo a #Malpensa per l’inaugurazione del volo @UTairAvia per Mosca Vnukovo. Ora Malpensa è collegato con tutti e tre gli aeroporti di Mosca. pic.twitter.com/JVS3X7JhtA — SEA Press Office (@SEA_Press) 11 dicembre 2017

Lo scalo di Vnukovo, infatti, è l’aeroporto più vicino alla capitale russa, raggiungibile con ogni tipo di mezzo di trasporto. Ad esempio il treno Aeroexpress impiega soli 35 minuti per raggiungere il centro città.

«La compagnia aerea Utair continua a sviluppare in maniera dinamica la propria rete di destinazioni internazionali. Da oggi sarà ancora più semplice per turisti italiani viaggiare in tutta la Russia – da Kaliningrad alla Kamchatka. Offriamo comode coincidenze allo scalo di Vnukovo affinché si possa proseguire il volo per altre 150 destinazioni» spiega il presidente Utair Pavel Permiakov.

Utair è la compagna principale del gruppo, cui fanno parte le società di manutenzione dei velivoli, formazione e preparazione del personale, servizi di terra e vendita dei biglietti.

Nei nove mesi 2017 la compagnia ha trasportato 5.493.097 passeggeri, il 9,8% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando Utair uno dei principali vettori russi, presente in 150 destinazioni di cui oltre 60 sono in esclusiva Utair. Il parco velivoli conta 65 aerei. Lo scalo principale è l’aeroporto Vnukovo da dove Utair ogni giorno opera oltre 160 voli. La sede della compagna si trova a Surgut. Utair è iscritta nel registro degli operatori IOSA dal 2008.