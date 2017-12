“Welcome” nella scuola materna

Una struttura accogliente con ampi spazi all’interno e all’esterno. Una sezione primavera con orari flessibili. La scuola dell’infanzia di Azzate si presenta ai genitori sabato 16 dicembre dalle 10 alle 12.30, nel corso dell’open day.

L’asilo di Azzate, che si trova in via Cottalorda 4, ha cinque sezioni: rossa, azzurra, gialla, verde, viola e un’aula riservata alla sezione primavera, ognuna con un bagno a disposizione dei bambini. La particolare architettura dell’edificio fa sì che le classi siano disposte intorno ad un grande salone centrale. Attigue ad esso si trovano una sala per l’attività motoria (usata anche per il riposo pomeridiano) e una piccola biblioteca. Nella cucina interna vengono preparati i pasti con menù attenti alle esigenze nutritive dei bambini.

E poi laboratori di psicomotricità, yoga e lingua inglese. I bimbi dell’ultimo anno della materna posso usufruire di un corso di circa 25 incontri con un’insegnante specializzata di lingua inglese. Il progetto è nato grazie al sostegno della Pro Loco di Azzate e al suo presidente Nicola Tucci che ha voluto concretamente incentivare la crescita dell’offerta formativa della scuola materna.

Tutto il programma, i progetti e le varie iniziative verranno presentate ai genitori dalla coordinatrice e dalle insegnanti durante l’open day.