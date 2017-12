Il XII concerto di Natale Avsi, a sostegno di progetti di cooperazione

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo invita al Concerto di Natale con il coro Santa Maria del Monte diretto dal maestro Gabriele Conti. L’appuntamento è per domenica 3 dicembre alle ore 15.00 nella Chiesa Prepositurale dei S.S. Pietro e Paolo di Luino (VA), Piazza Giovanni XXIII.

Al termine del Concerto verranno raccolte offerte a favore della Campagna Tende di AVSI (2017/2018) “La casa dov’è?”.



“Casa” è certo quella con un tetto e delle mura entro le quali possiamo sentirci al sicuro, ma casa è anche il luogo in cui siamo accolti quando attraversiamo delle difficoltà o fuggiamo da situazioni di guerra, fame, persecuzione; la trama di relazioni buone, di cura, di accoglienza e protezione.

AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) vuole dare ascolto a questo bisogno e tenta delle risposte attraverso progetti che la nuova Campagna sostiene.

Ecco i progetti: in Iraq, la ricostruzione di un asilo a Qaraqosh, luogo di educazione e protezione dei più piccoli, ma anche motore per la ricostruzione di una comunità ferita (nella foto); in Siria “Ospedali aperti” per garantire le cure in tre ospedali al maggior numero di pazienti indigenti; in Uganda un sistema integrato di azioni di accoglienza dei rifugiati e la

formazione al lavoro dei giovani; In Italia “Portofranco”, luogo che offre gratuitamente ripetizioni e supporto nello studio a giovani in difficoltà, italiani e stranieri.

Il capofila di questi progetti ha il volto di Myriam: la bambina che nel 2014 insieme alla sua famiglia e agli abitanti di Qaraqosh fu cacciata da casa sua e trovò rifugio in un campo per sfollati a Erbil. In un’intervista video per una tv irachena, colta in un momento di massima spontaneità e sincerità come quelle che si hanno a 9 anni, raccontò la sua esperienza, la nostalgia per la sua vita di prima, per i suoi amici perduti nella fuga, senza un filo di odio né desiderio di vendetta, ma con una fede salda come una roccia e una speranza combattiva. AVSI ha seguito in questi anni le tracce di Myriam nel campo di Erbil e ora intende sostenere il ritorno suo e della sua comunità a casa.

“Il desiderio è che questa domanda ‘la casa dov’è?’ ci tenga desti sia rispetto a chi incontriamo nella vita di ogni giorno, sia rispetto a chi, pur lontano geograficamente, ci riguarda”, dicono gli organizzatori.

Il Coro Santa Maria del Monte nasce a Varese nel 1971.

Il repertorio si è sviluppato essenzialmente nel campo della musica sacra e nell’affrontare composizioni più impegnative vi è stata una graduale ma continua maturazione musicale, ricercata con il desiderio di esprimere sempre meglio la bellezza della musica corale e del cantare insieme.

Attualmente l’organico è di 45 elementi, diretti dal Maestro Gabriele Conti.

L’evento, a ingresso libero, è realizzato in collaborazione con la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo, Lions Club Luino, Amici del Liceo di Luino, Istituto Maria Ausiliatrice di Luino, Pro Loco di Luino e ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Luino.