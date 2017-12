Zappa: secondo giorno di sciopero per il freddo

Secondo giorno di protesta all’Itc Zappa: anche stamattina la maggior parte dei mille studenti dell’istituto di via Grandi si sono rifiutati di entrare in classe a causa della temperatura troppo basse in aule, corridoi e laboratori.

A differenza di ieri, quando la manifestazione era interamente gestita dagli studenti, oggi davanti ai cancelli della scuola c’erano anche alcuni attivisti anarchici che hanno distribuito volantini e accesso un paio di fumogeni. Malgrado il tentativo di bloccare l’accesso il personale docente ha comunque garantito a tutti i ragazzi la possibilità di entrare.

E’ il terzo giorno di sciopero per il problema della caldaia dell’istituto tecnico commerciale. La Provincia proprietaria dello stabile ha inviato delle squadre di tecnici ma il problema è di difficile risoluzione. La caldaia entra in funzione regolamente a mezzanotte ma i locali si scaldano solo intorno alle 7 con una temperatura interna che resta bassa per l’intera giornata.