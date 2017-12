Zeiss regala 2.000 metri quadri di nuovi alberi: “Saranno piantanti dai dipendenti”

Il fronte del fuoco sulla montagna di Campo dei Fiori, ad ottobre, non ha lasciato impassibili gli abitanti di Varese e dintorni; le fiamme e i pennacchi di fumo hanno avvolto l’intero monte, risalendo le vallate di Barasso e Luvinate e puntando verso la cima, dove ha sede l’osservatorio astronomico del Centro Geofisico Prealpino.

Una vetta importante sulla quale è conservato uno storico telescopio del Gruppo ZEISS. L’azienda è legata da sempre al mondo delle stelle: dalle installazioni dei Planetari in tutto il mondo, a una vasta gamma di applicazioni che va dalle ottiche per i satelliti alle lenti per occhiali, queste ultime gestite dalla storica Azienda sita nell’importante distretto industriale varesino, a Castiglione Olona, che vede operative le divisioni Vision e Sunlens del Gruppo ZEISS.

Per questi motivi, ZEISS ha scelto di supportare concretamente l’Ente Parco regionale Campo dei Fiori, attraverso un percorso di valorizzazione locale, appena iniziato e che proseguirà nei prossimi anni.

Un progetto strutturato che non si ferma al solo contributo economico offerto per la piantumazione di un’area boschiva vicino all’Osservatorio astronomico; vedrà infatti la partecipazione attiva dei collaboratori ZEISS, che avranno la possibilità, nei prossimi mesi, di essere protagonisti durante la fase di ripiantumazione di nuovi alberi.

La consueta festa per lo scambio di auguri natalizi dedicata ai collaboratori dell’Azienda, tenutasi martedì 19 dicembre, è stata quindi l’occasione per sancire il legame tra ZEISS e il Parco regionale Campo dei Fiori. Un momento conviviale durante il quale sono intervenuti il Presidente del Parco Giuseppe Barra e il Direttore Giancarlo Bernasconi per mostrare ai presenti l’estensione del Parco, le sue caratteristiche e i danni provocati dall’incendio, e ricevere poi simbolicamente l’assegno da parte di Michele D’Adamo, Amministratore Delegato ZEISS Italia.

Una nuova iniziativa del Gruppo ZEISS, che punta non solo a sostenere la scienza, lo sviluppo delle conoscenze e le istituzioni sociali e culturali, ma conferma la propria attenzione verso l’ambiente e il territorio circostante.