In 10mila alla scoperta delle nuove linee ferroviarie

Sono stati oltre 10mila i viaggiatori che oggi hanno aderito alla manifestazione di inaugurazione delle nuove linee transfrontaliere tra Lombardia e Ticino e della linea Milano-Varese-Porto Ceresio. In tutto oltre 23mila viaggi tra Varese, Mendrisio, Como e Porto Ceresio.

Sono i dati finali di un’iniziativa che si può definire davvero riuscita.

Per tutta la giornata di festa organizzata da Trenord e Tilo i viaggiatori hanno potuto spostarsi fra le stazioni, animate da giochi e musiche, e raggiungere il lago di Lugano per una gita in battello a bordo dei convogli di ultima generazione che compongono la flotta delle linee S40 Varese-Mendrisio-Como; S50 Varese-Mendrisio-Lugano- Bellinzona; S10 Albate Camerlata-Como-Chiasso- Bellinzona e Milano-Varese-Porto Ceresio.

«Oggi sperimentiamo che il treno non solo accorcia le distanze, ma allarga i confini: sono 6mila i viaggiatori che in ogni giorno feriale utilizzano già i nuovi collegamenti ferroviari, a poco più di dieci giorni dall’attivazione – ha commentato Cinzia Farisè, amministratore delegato di Trenord e presidente di Tilo – Risultati subito significativi che, aggiungendosi alle numerose presenze registrate in questa giornata, confermano come il treno sia la risposta adeguata alle esigenze di diverse tipologie di viaggiatori: i pendolari, i turisti, i frontalieri. Un target che si amplierà ulteriormente da giugno, quando sarà portata a termine la connessione con l’aeroporto di Milano Malpensa, fornendo ai clienti aeroportuali un collegamento diretto, comodo e sostenibile con il Ticino. Il treno cambia la vita di questi territori: l’auto non regge più il confronto con questa offerta».