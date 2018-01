Il 15 gennaio scadono le domande per avere la “Baby Card”

Scade il 15 gennaio la possibilità di presentare domanda per la “Baby Card”, il contributo del Comune di Gallarate per le famiglie con un figlio (non primogenito) nato nel 2017.

Il contributo è di 250 euro, i bimbi devono essere nati nell’arco dell’anno 2017 e ci sono alcuni criteri legati alla residenza. Qui tutte le info.

Sono cento le Baby Card che verranno erogate e per ora il numero di domande presentate è inferiore, quindi se si hanno i criteri si può ancora ottenere.