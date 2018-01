15 mila domande per i nidi gratis

“Sono 442 i Comuni che hanno aderito alla misura Nidi Gratis messa in campo da Regione Lombardia. Ad oggi abbiamo ammesso oltre 15 mila domande. Il risultato è ottimo ma non ci fermiamo”.

Così l’Assessore al Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione Lombardia Francesca Brianza commentando la misura Nidi Gratis.

“Alla misura Nidi Gratis, che è stata rifinanziata fino luglio 2018 – continua l’Assessore – hanno aderito 442 Comuni che corrispondono al 75 % della popolazione lombarda, e sono oltre 15 mila le famiglie che hanno presentato domanda per accedervi, 2 mila in più rispetto allo scorso anno”.

Grazie al contributo di Regione viene azzerata la rata pagata dalle famiglie lombarde consentendo la frequenza dei figli nei nidi pubblici o privati convenzionati.

“Nella maggioranza dei casi – precisa l’Assessore – i genitori che hanno presentato domanda sono cittadini italiani (oltre l’80%) mentre quelli stranieri, che comunque devono risiedere in Lombardia da almeno 5 anni, sono il 18%, in calo rispetto allo scorso anno (20%)”.

“Nel corso di questi ultimi due anni – ricorda Brianza – abbiamo stanziato risorse per circa 64 milioni di euro: una cifra molto importante se paragonata a quella del Governo che ha messo sul piatto solo 144 milioni per tutto il territorio nazionale. Questo – prosegue – testimonia la serietà del nostro operato e la centralità di questa misura nel programma regionale di sostegno della persona”.

“Dare alle famiglie lombarde la possibilità di mandare i figli all’asilo gratuitamente – commenta l’Assessore – è diventata una missione sulla quale abbiamo dedicato moltissimo lavoro e risorse. Crediamo infatti fortemente che questo aiuto sia indispensabile per aumentare la qualità della vita all’interno della famiglia e per permettere una piena e concreta realizzazione soprattutto per la donna”.

“La nostra intenzione – chiosa Brianza – è quella di estendere ulteriormente la misura per dare l’opportunità al maggior numero possibile di famiglie di godere di questo beneficio e sono sicura che nel prossimo mandato – conclude – potremo completare il grande lavoro iniziato”.