Un doppio brindisi per la cartoleria Milani di via San Martino. Insieme agli auguri di buon anno, proprio il 31 dicembre si è festeggiato i 30 anni di attività.

Panettone, spumante e cioccolata calda per tanti clienti e cittadini passati a salutare Vilma Borsotti e Alessandro Milani che nel lontano 1987 hanno iniziato la loro attività rilevando gli spazi da un negozio di scarpe.

“Ne abbiamo visti di cambiamenti in questi anni – racconta Alessandro – Fino a dieci anni fa le cose sono andate benissimo. La cartoleria e gli oggetti di regalo erano un’attrazione forte e Varese in quegli anni era il punto di riferimento di mezza provincia per gli acquisti. Poi sono arrivati i centri commerciali e la città ha iniziato a perdere appeal, subito dopo il commercio elettronico e oggi si fa molta fatica”.

Alessandro è comunque fiducioso per il futuro e ha intorno a se una famiglia che nel frattempo continua a crescere. Delle tre figlie femmine e un maschio è Sonia quella che è più presente, anche grazie alla sua attività di comunicazione 23&20 che ha un forte legame con il territorio.

Sonia festeggia con i suoi genitori con una bottiglia gigante di spumante che nella sua etichetta la dice tutta dell’attaccamento alla città: “Da 30 anni nel cuore di Varese” giocando sulla centralità della collocazione del negozio, ma anche sull’affetto per una città che ha dato tanto.