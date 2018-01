Pochi “6” per il Varese. Primo gol per Pedrabissi

FRIGIONE 6: Forse non troppo reattivo nel secondo gol, ma la sua prestazione è sufficiente

SIMONETTO 5,5: Meno bene di Como sulla fascia, non riesce a trovare l’equilibrio tra attacco e difesa

FRATUS 5,5: Ci mette un po’ a ingranare, prova qualche discesa offensiva, ma nientre di che

RUDI 5,5: Meno attento che in altre circostanze, qualche errore anche in fase di costruzione

FERRI 6: Determinante con la sua posizione per allontanare ulteriori pericoli

ARCA 5,5: Sbaglia tanto e anche in attacco non dà supporto. In ritardo sul gol del 2-0

BATTISTELLO 5,5: In ombra. Si batte davanti alla difesa, ma non riesce a dare gioco alla squadra

LA FERRARA 5,5: Conquista il rigore con il suo colpo di testa, ma sbaglia la rete del possibile 2-2

MORAO 6: Libero dai compiti di impostazione, prova a farsi valere anche con qualche cavalcata

PALAZZOLO 5,5: Il periodo non è dei migliori per uno che fino a oggi ha tirato la carretta. Speriamo che torni la forma ideale al più presto

MELESI 5: Mai in partita, mai pericoloso.

BA 6: Ci mette corpo e grinta. Suo il colpo di testa per La Ferrara che poteva valere il pareggio

DE CAROLIS 5,5: Lotta tanto, anche con qualche colpo di troppo, ma non riesce a rendersi pericoloso in attacco

PEDRABISSI 6,5: Suo il cross che porta al rigore. Freddo dal dischetto per la prima rete in biancorosso

ZAZZI 5,5: Non brillante come nelle ultime uscite, non riesce a portare occasioni con le sue giocate.