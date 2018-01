Dopo le feste, prima di sant’Antonio: una torta buona come il pane, per dare un pasto ai poveri

Tutte le famiglie hanno una ricetta di torta di pane, che serve a rendere dolce l’avanzo di pane secco.

Ma la Torta di Pane di Sant’Antonio, che l’associazione “Pane di Sant’Antonio” ha ideato, ha un tocco di dolcezza in più: quella ricetta contadina e tradizionale, infatti, diventa simbolo di riutilizzo e solidarietà.

Realizzata per non sprecare il pane invenduto, viene offerta stabilmente nell’ emporio della Brunella (In via Marzorati 5) affinché le somme donate in cambio della torta garantiscano un pasto completo alla mensa dei poveri, la spesa per le famiglie bisognose all’Emporio e sostengano le attività dell’Associazione Pane di Sant’Antonio.

Un dolce quindi, ma anche un simbolo di solidarietà e sostenibilità: che può essere ordinata prima di ogni venerdì mattina (con consegna ogni sabato) o su richiesta anche durante la settimana.

Un ottimo dolce per togliere di mezzo i sensi di colpa causate dalle “abbuffate di panettone” e anche un modo per continuare a contribuire a sfamare chi è in difficoltà nella nostra città.

I riferimenti per prenotare sono: il telefono (331/354.643.8) o la email (info@panedisantantonio.com). Le torte, una volta ordinate, si ritirano nella sede dell’associazione Pane di Sant’Antonio, sede in via Marzorati 5/A