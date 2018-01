La maledizione del fast food: a Varese chiuso anche Fuddruckers

“Non è cosa”, evidentemente, per chi apre un fast food davanti a quello già esistente – e storico – di Mc Donald’s in via Morosini a Varese.

Ci aveva già provato Burger King, che ha chiuso dopo qualche anno. Ed è venuto il tempo di chiudere anche per Fuddruckers, la catena che nel 2014 è arrivata in Italia dagli stati uniti entrando proprio da Varese.

Da fine anno infatti le porte del locale non si sono riaperte, e ora anche la parte interna del locale mostra segni di “sbaraccamento”. malgrado invece la pagina Facebook dia ancora per “aperto” il ristorante dove si mangiavano hamburger personalizzati.

A Legnano invece, il punto vendita di via Saronnese è ancora aperto: per chi soffre già la mancanza degli hamburgers “componibili” la cui sede italiana era nata nel varesotto.