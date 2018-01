A2 e Gottardo chiusi, caos al valico del Gaggiolo

Viabilità nel caos nell’area del valico di Gaggiolo, dove dalle prime ore del mattino sono fermi moltissimi mezzi pesanti, di cui tanti con targhe svizzere, che hanno formato una lunga fila sulla Sp 3, restringendo la carreggiata e causando rallentamenti del traffico.

Galleria fotografica Cantello - Camion in coda al Gaggiolo 4 di 4

La situazione è legata alla chiusura dell’autostrada svizzera A2, dove il traffico da ieri sera è bloccato in entrambe le direzioni a causa della colata di fango avvenuta ieri sera nel territorio del comune di Gurtnellen e alla conseguente chiusura dell’autostrada e del tiunnel del San Gottardo.

«A causa della chiusura della A2 anche i mezzi pesanti in uscita dall’Italia al valico di Chiasso sono stati deviati sul nostro valico», confermano dalla Sezione Operativa Territoriale dellAgenzia delle dogane di Gaggiolo. Una situazione critica che non si sa quando si risolverà.

Nel primo pomeriggio la situazione si è fatta ancora più critica, con l’allungarsi della coda di mezzi pesanti.

Le auto provenienti dalla Folla di Malnate e dirette verso Gaggiolo vengono deviate dalla Polizia locale di Cantello e dalla Polizia stradale all’altezza della rotonda dopo la salita, verso il centro di Cantello, in modo da poter raggiungere l’area doganale e lo svincolo di prosecuzione della Sp3 verso Clivio bypassando la provinciale, ormai trasformata in parcheggio per camion e Tir in attesa.

Al lavoro anche le Polizie locali di Varese e Malnate, che cercano di dirottare i camion in arrivo verso altre dogane.

Non è ancora chiaro quando questa difficile situazione si risolverà. I lavori di sgombero della grande massa di fango che blocca la A2 sono iniziati nella tarda mattinata, secondo quanto riportano i quotidiani svizzeri, ma solo nel pomeriggio la polizia del Canton Uri dovrebbe dare una previsione approssimativa dei tempi necessari per il ripristino.