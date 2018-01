Abbandonano sacchi di rifiuti, identificati e multati

Saranno multati, grazie al tempestivo intervento dell’Amministrazione comunale di Saronno, i saronnesi che hanno trasformato la tangenzialina, opera connessa a Pedemontana che collega Ceriano Laghetto a Rovello Porro, in una discarica (immagine di repertorio).

Negli ultimi giorni a fronte della presenza di molti sacchi della spazzatura indifferenziati abbandonati sulle piazzole di sosta e ai lati della carreggiata l’assessore Gianpietro Guaglianone ha inviato gli ispettori ambientali. Controllando tra i rifiuti sono riusciti a trovare elementi per identificare con precisione i proprietari, un saronnese e un’azienda che opera nel comprensorio, di diversi sacchi.

“Nelle prossime ore provvederemo ad emettere un verbale dell’ammontare previsto dal regolamento comunale – conclude Guaglianone – inoltre abbiamo provveduto ad allertare la Provincia di Como che in base alla convenzione è competente per la pulizia della sede stradale e delle pertinenze mentre i controlli spettano anche alla nostra Amministrazione”. Sullo stesso fronte era intervenuto anche il sindaco di Ceriano Dante Cattaneo che aveva ispezionato, in prima persona con la polizia locale, alcuni sacchi.