Acquisto del teatro di Luino, le domande dei Cinque Stelle

Dopo la notizia relativa all’intenzione da parte dell’amministrazione comunale circa l’acquisto del Teatro Sociale, il Movimento Cinque Stelle di Luino, per bocca di uno degli attivisti locali, Gianfranco Cipriano, puntualizza sull’operazione e rilancia alcune domande all’amministrazione con una sorta di lettera aperta che pubblichiamo di seguito.

Caro sindaco avrei molto da ridire sul virgolettato riportato nel pezzo riferito all’acquisizione del Sociale.

Ritengo infatti che aldilà delle regole di trasparenza amministrativa (obbligatorie) ci siano delle regole di trasparenza etico-morali alle quali un buon amministratore dovrebbe di per sè spontaneamente perseguire.

Che significa prima fare l’azione (manifestazione di interesse) per poi spiegarla a giochi fatti?

Che significa aprire un bando che richiede una risposta entro 15 giorni per una questione così complessa? Come si potrebbero consentire “eventuali altre candidature e proposte” se non ci sono neppure i tempi tecnici per presentarle?

Che significa questo insieme di righe che vogliono abbozzare una spiegazione per poi affermare poi che “la decisione dell’Amministrazione è di procedere all’acquisto del bene”?

Come mai non se ne è mai parlato in Consiglio? Come mai non è stata messa a bilancio preventivo la spesa dato che non credo abbiate “decido” da un giorno all’altro…

Cosa ne pensate di informare i cittadini dei vari dati come ad esempio il canone annuale, il costo dell’imu, il costo degli ultimi interventi, il prezzo indicativo da pagare per l’acquisizione?

Voi amministrate soldi nostri!

Che senso ha pidocchiare su scuole, telecamere di sicurezza, impianto streaming ecc per poi trovare al volo una cifra così consistente non programmata ne immediatamente necessaria?

Se il comune non compra il teatro chiude domani???

Che ne pensate di gestire questo tema concertando con i cittadini, proprio come promettete in campagna elettorale?

Gianfranco Cipriano

Luino- Attivista M5S