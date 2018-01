Ad Expo Elettronica è sfida tra i robot delle scuole

Tra i momenti più attesi di Expo Elettronica ci sono le Olimpiadi Robotiche, con la partecipazione degli studenti di diverse scuole del nord Italia: nel fine settimana del 20 e 21 gennaio, MalpensaFiere ospita il primo dei tre eventi annuali del circuito Expo Elettronica.

L’evento consumer by Blu Nautilus è giunto al quartiere fieristico di Busto Arsizio nel 2013 e, dopo cinque anni, si conferma un punto di riferimento per appassionati ed esperti. Nell’era dell’online, dove gli acquisti sono veloci ma impersonali, la fiera diventa un’occasione di incontro, di confronto e perché no di affari introvabili altrove. Il vero cultore di questo settore valuta la vastissima offerta merceologica, spesso la scontistica supera l’80% del prezzo di mercato, incontra altri esperti con cui confrontarsi in maniera immediata e proficua e nella maggioranza dei casi, dedicando tempo e attenzione, riesce a scovare pezzi fuori dal commercio, che per questo acquistano un valore aggiuntivo.

Intanto, in attesa del weekend a MalpensaFiere, ferve già l’attività in vista delle Olimpiadi Robotiche: alle diverse scuole superiori coinvolte nell’iniziativa, è stato consegnato un robottino Printbot Evolution, che i ragazzi potranno smontare e programmare in classe; nei giorni della manifestazione, li faranno poi scendere in campo per misurarsi in quattro prove di abilità: line-follower (il robot deve seguire una linea nera nel più breve tempo possibile), robot-calcio (è una sfida due contro due, l’obiettivo è fare goal), robot-sumo (vince il robot che spinge l’altro fuori dalla pedana di gara) e labirinto (bisogna guidare il robot fuori da un labirinto).

Il robot meglio programmato porterà la sua scuola sul podio, ma il premio sarà uguale per tutti gli istituti: una dotazione di libri tecnici da utilizzare nel corso dell’anno scolastico. Il montaggio e la programmazione del robot contribuisce ad alimentare abilità come la creatività, il lavoro di squadra, il pensiero critico, abilità motorie e di progettazione 3D. Non solo divertimento, dunque, ma il primo passo verso un’educazione tecnologica.

Ritornando a Expo Elettronica, di rilievo anche la forte attenzione verso le novità: dai device di ultima generazione alle periferiche più performanti, dai materiali di consumo ecofriendly alla domotica pratica con remote controls e sistemi di videosorveglianza per ogni esigenza.

Non manca l’aspetto divertente negli acquisti, ad Expo Elettronica: cover personalizzate per tablet e cellulari, diffusori ambientali, piccoli elettrodomestici colorati ed accattivanti, console e videogochi, gadgets e tante sorprese che attirano l’attenzione di un target sempre più eterogeneo.

Novità 2018, l’area dedicata a Fotomercato, dove gli appassionati possono trovare vari espositori con materiali e attrezzatura vintage e occasioni dell’usato sia per fotografia analogica che digitale, spaziando da Leica a Nikon, da Canon ad Hasselblad. Apparecchi antichi e moderni da vero collezionismo, ingranditori e accessori per la camera oscura e la sala posa, editoria specializzata con manualistica e libri d’arte.

Confermato il mercatino dell’usato elettrico-elettronico con radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, elettronica usata e surplus, materiale di recupero, regno di collezionisti e cacciatori di affari.

Una buona notizia per il pubblico femminile di Expo Elettronica a MalpensaFiere! Per chi non è una geek girl e non si commuove davanti a pc e circuiti stampati, domenica 21 gennaio c’è la possibilità di visitare Dream Doll Con, la convention per chi ama le bambole! Una mostra mercato tutta dedicata alle Doll, ma anche spettacoli, come la sfilata di moda giapponese Harajuku, e workshop. E in più, la possibilità di avere a disposizione fotografi professionisti per poter immortalare le bambole con dei set creati per l’occasione.

Ospite d’onore in fiera LaSabriGamer, stella di Youtube che, con 700mila iscritti è la gamer girl più famosa d’Italia e che sarà a MalpensaFiere nella giornata di sabato, a partire da metà mattina.

Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio dalle 9 alle 18.

Luogo: Malpensa Fiere- Via XI Settembre, 16 – Busto Arsizio;

Organizzazione: Blu Nautilus Srl;

Info: 0541439573; www.expoelettronica.it

Ingresso: biglietto intero 8 euro, ridotto 6 euro