Addio ai barconi sul Naviglio Pavese

Al via le operazioni di rimozione dei barconi sul Naviglio Pavese. Nelle foto del fotografo milanese Jacopo Belloni si vedono gli operai al lavoro per rimuovere le grosse chiatte abusive, alcune delle quali erano diventati ristoranti storici della zona. Solo uno dei barconi rimarrà al suo posto ma verrà trasformato nella sede della Canottieri Olona.

I commercianti sono concordi sul togliere i barconi e il comune ha già altri progetti per migliorare il naviglio: l’obiettivo è quello di renderlo pedonale come il grande. Certamente un pezzo di storia della città se ne va per sempre.