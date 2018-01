Agenas: ecco i dati aggiornati sugli accessi ospedalieri

In merito all’articolo “Arriva in pronto soccorso un lombardo su tre” http://www.varesenews.it/2017/12/arriva-in-pronto-soccorso-un-lombardo-tre/680356/ si rettifica che, come pubblicato sul sito dell’edizione 2017 del Programma Nazionale Esiti, il totale degli accessi al Pronto soccorso, aggiornati al 2016, relativi all’ospedale di Circolo Busto Arsizio è di 59.000, per l’ospedale Luini Confalonieri di Luino è di 15.751 e per l’ospedale Circolo Causa Pia Luvini di Cittiglio è di 23.362 accessi; mentre in merito al Sant’Antonio di Gallarate i dati del 2015 riportano un numero di accessi pari a 19.707.

Per ulteriori verifiche e approfondimenti, si suggerisce di visionare il sito del Programma Nazionale Esiti, che può essere liberamente consultato all’indirizzo http://pne2017.agenas.it/ previa registrazione.

AGENAS