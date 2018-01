Agenzia formativa, le date degli open day 

Sabato 20 gennaio 2018, dalle ore 14.30 sino alle 17.30, sarà possibile accedere ai laboratori dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese che, presso la sede operativa di Via Monte Generoso 71/A, accoglieranno alunni e genitori in occasione del secondo Open Day in programma, dopo quello di dicembre.

La sede di Varese, che ospita i corsi di acconciatura, estetica, coltivazione arboree, panificazione e pasticceria, preparazione pasti, sala bar, vedrà infatti impegnati alcuni alunni del secondo anno di

corso e i rispettivi docenti, nell’organizzazione di visite guidate ai diversi laboratori del Centro di Formazione Professionale.

Lo scopo di questa iniziativa è l’orientamento dei ragazzi che a giugno termineranno il percorso nelle scuole medie che, visitando i nostri laboratori, potranno rendersi conto delle diverse attività che si svolgono all’interno dei nostri corsi di formazione professionale.

Gli aspetti delle differenti professioni, gli stage in azienda, gli sbocchi professionali nonché i contenuti delle materie di studio, sia teoriche sia pratiche, saranno ampiamente descritte dai docenti e gli allievi saranno a disposizione di coloro che vorranno esporre domande, descrivendo le esperienze e le sensazioni dei primi anni di corso.

«Abbiamo lavorato molto dare all’Agenzia formativa gli strumenti per diventare un punto di riferimento importante sia per gli utenti sia per le aziende – ha dichiarato il Consigliere provinciale a Istruzione e Formazione Paolo Bertocchi – Oggi la nostra provincia può contare su un polo formativo moderno, capace di mettere in campo proposte al passo coi tempi e con le richieste del mercato del lavoro e in grado di dare a giovani e adulti un livello formativo di alta qualità».

Nel corso dell’open day inoltre, la sede operativa di Varese metterà a disposizione un servizio di supporto per le iscrizioni on line per l’anno formativo 2018/2019 (sul sito del Ministero dell’Istruzione) che potranno essere formalizzate a partire dal 16 Gennaio 2018 e sino al 6 Febbraio 2018.

Per informazioni sulle procedure di iscrizione è possibile leggere ogni dettaglio all’indirizzo web: http://www.iscrizioni.istruzione.it/



Si ricordano, inoltre, le date degli Open Day delle altre sedi:

Gallarate sabato 27 gennaio 2018 dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Tradate sabato 27 gennaio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Luino venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 14:00 alle ore 17:00