Al Castello Scaligero tre giorni con “Rock The Castle”

Sarà il Castello Scaligero di Villafranca (Verona) a ospitare la prima edizione di “Rock The Castle”. Una venue che ha visto esibirsi stelle di prima grandezza del rock mondiale quali Rammstein, Soundgarden, Marilyn Manson, Dream Theater e molti altri, viene adibita a location per una tre giorni di festival (il 29 e 30 giugno, 1 luglio).

“Rock The Castle” sarà un boutique festival che punterà sulla qualità artistica e organizzativa, con particolare attenzione alla ristorazione. Negli ultimi anni e in tutto il mondo si è diffusa la cultura del cibo di strada di grande qualità, è per questo che la ristorazione del Festival sarà affidata agli street food truck e sarà caratterizzata da prodotti gourmet preparati con materie prime d’eccellenza.

L’obbiettivo è differenziarsi da quanto già visto nell’ambito della tradizione concertistica italiana e porre al centro dell’attenzione il pubblico che, in questa occasione, si ritroverà all’interno di una cornice unica, nella quale potrà godersi un lungo weekend di piacere tra gastronomia, musica e amici.

Sarà inoltre presente il Metal Market, curato dagli amici di Metalitalia.com che gestiranno anche i Meet&Greet con le band presso il loro stand all’interno dell’area del Festival.

Il merchandising ufficiale del Festival e delle band partecipanti sarà venduto solo ed esclusivamente all’interno del Castello. Musica, cibo, birra, e servizi di qualità, vissuti in buona compagnia, saranno dunque gli elementi fondamentali e immancabili di”Rock The Castle” 2018.

Queste le band confermate al momento:

A PERFECT CIRCLE – MEGADETH – CARCASS – TESTAMENT – KILLSWITCH ENGAGE – FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES – EXODUS – AT THE GATES – NAPALM DEATH – SODOM – DESTRUCTION – EXHORDER – EXTREMA

Prezzo del biglietto giornaliero: 50 euro + diritti di prevendita. Biglietti in vendita su www.ticketone.it. Media partner: www.metalitalia.com.