Al cinema con Rovazzi e un salto al falò

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia. Per chi ama la tradizione ci sono i falò di Sant’Antonio, per tutti cinema, concerti e teatro.

METEO – Sabato al mattino perlopiù soleggiato, banchi di nebbia sulla pianura. Nel pomeriggio via via nuvoloso con nevicate sulle Alpi. In pianura asciutto, solo in serata possibili rare deboli piogge sulla Lombardia orientale. Domenica abbastanza soleggiato. All’alba brinate e al mattino ventilato da Nord sulle Prealpi. In serata passaggi nuvolosi ma senza piogge. Nevicate solo sulle Alpi oltre 600m. Temperature: minime intorno a -3 massime 8/10 gradi. – Meteo

INCONTRI

Varese- ultimi giorni per la pista di pattinaggio a Varese, in piazza Repubblica.

Sacro Monte – Fino al 14 marzo si sale al Sacro Monte in funicolare il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 18.10. Info www.avtvarese.it.

Varese – Il giorno dopo, domenica, la Fondazione Circolo della Bontà onlus celebra la seconda Giornata della Bontà per promuovere il sostegno agli ospedali dell’ASST Settelaghi. La giornata organizzata dal circolo della bontà comincerà alle 10.30, con “Prendersi Cura“: incontro, a ingresso libero, di approfondimento su bontà e responsabilità sociale. Alle 15 appuntamento per bambini e laboratori. Infine, la sera, è in scena la band varesina degli Skassakasta – Tutto il programma

Varese – Venerdì e sabato arrivano i saldi delle “Pulci Famose”, iniziativa ideata dall’associazione On di Max Laudadio, l’iniziativa benefica che ogni anno mette in campo Max Laudadio, quest’anno a favore della protezione civile di Cuasso, per consentire sistemazione dei sentieri del parco che circonda Cuasso al Monte. – Tutto il programma

Varese – Torna sabato 20 gennaio ore 17.00, al 6° piano del Monoblocco – Ospedale di Circolo di Varese, il secondo concerto di musica classica della 6° edizione della rassegna Musica in Circolo. Ad esibirsi nell’atrio del 6° piano del Monoblocco, saranno Erica Fassetta e Gianni Fassetta, violino e fisarmonica con musiche di Morricone, Monti e Piazzolla. – Tutto il programma

Varese – Sabato appuntamento con “Frida” al Castello di Masnago. Ore 15 per bambini dai 7 agli 11 anni, ore 16.30 per bambini dai 4 ai 6 anni, al Civico Museo d’arte moderna e contemporanea (Via Cola di Rienzo, 42). Racconto d’arte e laboratorio creativo. Attività 10 euro + 1 euro ingresso (da 6 anni); primo adulto ingresso gratuito, altri 2 Euro. Prenotazione obbligatoria: Uff. Didattica tel. 0332.255473 (lun-gio 9/12.30 – 14.30/17, ven 9/14.30). Castello tel. 0332.820409 (mar-dom 9.30/12.30 – 14/18) – didattica.masnago@comune.varese.it.

Varese – Sabato appuntamento con Silvia Franzi al pianoforte per “Giovani talenti alla ribalta”. Rassegna musicale, 24a edizione 2017/2018 alle 21 all’ Auditorium del Civico Liceo Musicale. Informazioni 0332/263483 – 348/0600537.

Varese – “Emozioni Naturali”, appuntamento sabato con Le Vie dei Venti, alle 21, alla Sala Montanari del Comune di Varese (Via dei Bersaglieri 1), di Mirko Marchetti, premiato per nove volte consecutive quale migliore fotografo naturalista al mondo. In olre 25 anni di attività ha costruito un archivio di oltre 600.000 immagini, natura e poesia che congelano un istante per trasmettere un'emozione con un teleobiettivo www.leviedeiventi.it.

Varese – Domenica appuntamento a Biumo Superiore e il quartiere Belfiore con le “Uscite Narranti”, alle ore 14.30 all’ Oratorio di Biumo Superiore, via Guido Reni n. 51. Nobili dimore, passaggi segreti fino al quartiere popolare luogo garibaldino pregno di memorie. www.officinambiente.org.

Mustonate – A Mustonate l’appuntamento con il falò di Sant’Antonio deve ancora arrivare: si terrà infatti domenica 21 gennaio. Una giornata ricca di eventi – Tutto il programma

Castiglione Olona – Domenica 21 Gennaio il cielo di Castiglione Olona sarà rischiarato dal tradizionale Falò di Sant’Antonio Abate. La festa avrà inizio alle ore 17:00 con la benedizione degli animali e proseguirà con l’accensione del fuoco, in Via IV Novembre, all’altezza della “Rotonda del Murun”. – Tutto il programma

Induno Olona – Il Mokha Cafè festeggia il suo primo compleanno con un look tutto nuovo e tante novità, tutte da scoprire. Sabato 20 gennaio, a partire dalle 18:30, lo staff del Mokha vi aspetta per festeggiare con un super evento in collaborazione con Village Summer Disco ed Élite. – Tutto il programma

Besozzo – Torna la tradizionale festa di Sant’Antonio a Besozzo che quest’anno si celebra domenica 21 gennaio. Una giornata realizzata grazie all’impegno dei volontari della Contrada Portaccia, degli Amici di sant’Antonio, con il patrocinio del comune e della parrocchia dei santi Alessandro e Tiburzio. Benedizione degli animali, fiaccolata, falà e spettacolo pirotecnico – Tutto il programma

Daverio – Sabato sera, Marta Bardi presenta Marco Marcuzzi, i suoi libri, tra cui «Squillo di morte a Maccagno», e la sua musica. Alle 20.45 nella sala polivalente di via Piave. Il romanzo è un giallo imperniato su quella magnifica follia che aleggia tra le valli del lago Maggiore.

Luino – Domenica 21 gennaio il CAI Luino propone una bella escursione con le ciaspole con itinerario ad anello nel Parco Nazionale della Val Grande. – Tutto il programma

BAMBINI/ Ranco – Sabato 20 gennaio 2018 La Casa degli Scarabocchi invita tutti i bambini e i genitori a festeggiare insieme tre anni di attività e arte! Appuntamento a Ranco (VA) dalle ore 15.00 alle ore 18.00. La Casa degli Scarabocchi è uno spazio dedicato ai bambini per coltivare la creatività, la libera espressione, la conoscenza, con laboratori e incontri ma anche per rilassarsi e giocare. L’amministrazione comunale, la Pro Loco e la curatrice Paola d’Angelo vi aspettano numerosi per festeggiare tre anni di attività e scarabocchiare tutti insieme!

Cuasso al Monte – Domenica 21 gennaio l’associazione GODiving consegnerà il ricavato dell’iniziativa “Adotta una stellina” alla Comunità Il sorriso e al gruppo sportivo Asa di Anffas – Tutto il programma

Porto Ceresio – Porto Ceresio in festa per la riapertura del servizio ferroviario Porto Ceresio-Varese-Milano, sospeso da quasi nove anni e finalmente riattivato domenica scorsa. – Tutto il programma

Gallarate – I migliori disegnatori e cartoonist della XXIII edizione di Humour a Gallarate saranno premiati domenica 21 gennaio 2018 alle ore 11 al Museo Maga di Gallarate dal tema On the Road. La cerimonia sarà seguita dall’inaugurazione della mostra delle opere selezionate dalla Giuria e della personale di Marilena Nardi con presentazione del catalogo. – Tutto il programma

BAMBINI/Casorate Sempione – “Creo per te”. Laboratorio per bambini 0-3 anni per creare un album fotografico personale, ore 16.15 in biblioteca. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria allo 0331.290267.

Gerenzano – Visita al Parco degli Aironi domenica 21 gennaio. In compagnia delle Guide Parco sarà possibile conoscere il parco, divertendosi e imparando allo stesso tempo le abitudini di molti animali e scoprendo come si può aiutarli a vivere meglio. Per bambini da 5 a 12 anni. Ritrovo alle ore 14.30 presso l’info point del Parco (via Inglesina Gerenzano-VA). Costo 5,50 euro a bambino (sconti per fratelli) comprensivi dell’accompagnamento, dei materiali utilizzati e della merenda al termine dell’attività. Inotre parte della quota sarà destinata alla gestione del Parco. Iscrizione obbligatoria entro le 11 del giorno stesso.

Busto Arsizio – Appassionati, esperti ma anche semplici curiosi, a MalpensaFiere, torna Expo Elettronica, la fiera dell’elettronica. Tra i momenti più attesi di Expo Elettronica ci sono le Olimpiadi Robotiche, con la partecipazione degli studenti di diverse scuole del nord Italia – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Debutto varesino per lo spettacolo dedicato a Calogero Marrone. Parte della rassegna Red Carpet sarà in scena venerdì 19 gennaio, alle 21 al Teatro Santuccio e vedrà in scena la Compagnia Teatro Duse di Besozzo. Per la regia di Silvia Sartorio con la voce di Arianna di Claudio. – Tutto il programma



BAMBINI/Varese Domenica, al Teatro Santuccio, alle 16 va in scena il brutto anatroccolo, in uno spettacolo fatto apposta per i bambini. Lo spettacolo dedicato a loro ma anche alle loro famiglie, si chiama “Piume, in viaggio con il brutto anatroccolo” ed è tratto dalla famosa fiaba di Hans Christian Andersen.

BAMBINI/Varese – Storie che finiscono male alla Libreria Potere ai bambini

Sabato 20 gennaio alle 16.15 incontro con l’autrice Donatella Bisutti via Robbioni 39 a Varese – Tutto il programma

Varese – Appuntamento a teatro di Piazza Repubblica, sabato 20 gennaio, alle 21 con Lo Schiaccianoci con una compagnia d’eccezione: i Russian Stars, stelle della danza classica russa che si aggiungono all’organico del Moscow State Classical Ballet: Olga Pavlova, Alexey Konkin, Sergei Skvortsov, Olga Doronina, Sergei Fedorkov. – Tutto il programma

Besozzo – Una stagione con tanti appuntamenti, per tutte le età e di genere differente. Prende il via sabato 20 gennaio la nuova rassegna del Duse di Besozzo con la commedia brillante “Double Trouble”, proposto dalla Compagnia Al Bacio di Milano – Tutto il programma

Cadrezzate – Festa di Sant’Antonio, domenica. Alle 12 banco gastronomico ricco, alle 15 e 30 falò e benedizione degli animali.

Gallarate – Secondo appuntamento, sabato 20 gennaio, alle 21, con la rassegna “Ho visto un re!” sul cabaret e il teatro canzone à la milanese. In scena al Popolo “Cabaret e zone limitrofe” con il cantautore Flavio Pirini (che da anni frequenta il genere del teatro-canzone) e con Germano Lanzoni (ormai noto al grande pubblico con Il Milanese Imbruttito e per le tante interpretazioni nei video del Terzo Segreto di Satira). – Tutto il programma –

Gallarate – Gli appuntamenti al Popolo continuano domenica 21 gennaio con “Scusi, ha visto un pechinese?” e che vedrà in scena le Sorelle Marinetti – Tutto il programma

Gallarate – Gioele Dix in scena con «Vorrei essere figlio di un uomo felice», da lui scritto e diretto ampliando un progetto andato in onda su Rai 5. Sabato sera al teatro Condominio di via del Teatro 5, ore 21, 28/17 euro, 392.8980187.

BAMBINI/Gallarate – Domenica invece, musical “Dolce Ariel”. Al Condominio, via del Teatro 2, ore 16, 15 euro, 392.8980187.

Busto Arsizio – Sabato “Long Live The Queen” in scena sabato al Teatro Sociale. È lo spettacolo in cui il rock dei Queen incontra la musica classica, il miglior tributo in Europa, il più simile all’originale, come si legge in tante recensioni. Tutti i successi del gruppo di Freddy Mercury vengono suonati da otto musicisti affiancati da un quartetto d’archi. Ore 21, info 0331679000.

Domenica, la «Cavalleria rusticana», la più celebre delle opere di Mascagni, nell’allestimento dell’associazione «Ritorno all’opera». Al teatro Sociale Delia Cajelli, via Alighieri, ore 16, biglietti, 32/28 euro, info 0331.679000.

Carnago – Sabato sera il Gruppo Crennese presenta «Invito a cena con delitto», la commedia in 3 atti tratta da «Murder by death» di Neil Simon e messa in scena dal Gruppo teatrale Crennese, per il festival AgorAttori. Traduzione e adattamento di Valeria Longo. Regia di Pietro e Cesare Zoia. Al teatro Agorà, piazza San Giovanni Bosco 6, ore 21.15, 10/8 euro, 345.6268785.

Tradate – Tradizionale appuntamento con la Festa della campagna e del ringraziamento, che si tiene in prossimità con la ricorrenza della giornata dedicata a S.Antonio Abate. Si parte dalle 10 con il mercatino e si continua fino alle 17 quando ci sarà il falò – Tutto il programma

Saronno – Gene Gnocchi appuntamento con «Sconcerto rock», un concerto e uno spettacolo comico, condito da un po’ di satira. Incursioni comiche di Roberto Cacciali. Al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, ore 21, biglietti 25/15 euro, info 02.96702127.

BAMBINI/Domenica- “Il Paese dei Campanelli” con la compagnia di operette di Elena D’Angelo, per divertirsi con la storia di quel tranquillo paesino in Olanda, dove la leggenda narrava che un campanello avrebbe suonato se una moglie avesse tradito il marito. Tutto tranquillo, finché non attraccò una nave inglese. Direttore Marcella Tessarin. Al teatro Giuditta Pasta, via Primo Maggio 5, ore 15.30, 28/15 euro, 02.96702127.

MUSICA

SauNaLive- Si suona in studio, si ascolta in radio. A un anno dalla morte di Andrea Cajelli, la mente e il cuore della Sauna recording studio di Varano Borghi, ecco SaunAlive, un format radiofonico realizzato in collaborazione con NewerWas, la web radio indipendente di Varese, e la radio ticinese Gwendalyn. Si tratta di un ciclo di concerti suonati alla Sauna e contemporaneamente trasmessi dalle due emittenti. Il primo appuntamento è in radio il 21 gennaio alle 21 con il concerto dei Winstons, un power trio dedito alla psichedelica e al progressive. – Tutto il programma

Varese – Sabato alle 14 al negozio Varese Dischi appuntamento con Sfera Ebbasta al negozio di dischi. Il rapper incontrerà i fan – Tutto il programma

Varese – Appuntamento alle Cantine Coopuf. Venerdì appuntamento con il Jazz in Cantina con i “4Snap Tat Quartet”. Apertura ore 20,00 inizio concerto ore 21,15. Ingresso 10 euro. Il giorno dopo si cambia genere per una serata al cardiopalma con due delle band più rumorose di Varese e provincia, due power trio dalle influenze metalpunk / speeDbeat: gli Overcharge attivi dal 2012 vantano ben due album e svariati tour europei, i Sore attivi dal 2014 più di attitudine “stoned rock’n’roll” viaggiano alla velocità della luce tra locali italiani ed esteri a diffondere la loro attitudine punk. Ingresso libero. Domenica invece, torna alle 18.00 l’Aperitivo con lo psicologo. Presenti all’incontro i professionisti di Jonas Varese Onlus che tratteranno principalmente il discorso dell’ansia e di come affrontarla. Ingresso libero. – Tutto il programma

Albizzate – Sabato sera sarà Deux Alpes & eego + Arua // RC Waves Night live al The Family, due set di elettronica e un dj set finale con Francesco Italiano. Ingresso libero.

Cardano al Campo – Sabato 20 gennaio 2018 il Quarto Stato di Cardano propone una serata di live painting e musica dal vivo, con la presentazione della graphic novel “Allen Meyer”. – Tutto il programma

Busto Arsizio – In programma un ricco calendario di eventi al Gagarin, che spazia dalla musica al cinema. Venerdì live Mr Bison + Moana, sabato circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30 e domenica “Cinema Buena Vista” e Freaks (Todd Browning, 1932). – Tutto il programma

Jerago con Orago – venerdì 19 gennaio (ore 21.30; ingresso libero) all’Opera Rock Café, il music club di Jerago con Orago (Varese), live Tao, sabato invece appuntamento con Bryan Kazzaniga Rock’n’Roll family – Tutto il programma

Legnano – Sabato “Rise Up”, con la big band reggae, una serata che parte dalle origini a arriva ai grandi successi odierni della musica in levare. Al Circolone di via San Bernardino 12 con possibilità di cena giamaicana, ore 22, ingresso 10 euro con consumazione, info 0331.548766.

CINEMA

Le uscite al cinema di questa settimana vedono tra i protagonisti Fabio Rovazzi. Tra i registi Paolo Virzì con il suo nuovo film – Ecco la programmazione