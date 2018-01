Al Monastero di Torba per festeggiare la Giöbia

Giovedì 25 gennaio, dalle ore 18, in occasione della festa della Giöbia, una delle più antiche usanze del varesotto, il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA) apre le sue porte in via eccezionale.

Alle ore 18,30, come da tradizione, i visitatori potranno raccogliersi attorno al fuoco che, secondo il rito di origine contadina purifica, scaccia i malanni ed è propiziatore di fertilità e buoni raccolti, e rivivere attraverso i racconti cinque secoli di storia agreste del monastero.

Gli ospiti potranno inoltre partecipare a una speciale visita serale al bene e alle ore 20 potranno gustare una cena con il tipico menu della Festa della Giöbia presso il ristorante “La Cucina del Sole” situato all’interno al monastero. La cena è su prenotazione fino a esaurimento posti.

Il menu prevede

Un zigh de pancott con la furmagela de Vares ♦ Risott con verza, borlott e gorgonzoeula dulci ♦ Pegur stuaa in bianch con pulenta ♦ Budin al ciuculat e pulenta con pere passa al viin ross

Con il Patrocinio di Provincia di Varese.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Monastero di Torba

Giorno e orario: giovedì 25 gennaio 2018, dalle ore 18.

Ingresso con visita guidata:

Intero: 10 €; Ridotto (ragazzi 4-14 anni): 5 €, iscritti FAI e residenti del Comune di Gornate Olona: 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 €

Ingresso con visita guidata + cena (su prenotazione fino esaurimento posti):

Intero: 40 €; Iscritti FAI e residenti del Comune di Gornate Olona: 35 €

Per informazioni e prenotazioni: tel. 328.8377206; faitorba@fondoambiente.it; www.fondoambiente.it.